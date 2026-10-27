Migración Colombia impidió el ingreso de 49 extranjeros por el aeropuerto de Cartagena

Migración Colombia informó que 49 ciudadanos extranjeros no pudieron ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, tras una serie de controles y verificaciones adelantados durante las últimas dos semanas.

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Con estas medidas se busca fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir posibles conductas relacionadas con la explotación sexual de menores de edad en la ciudad, donde entran cientos de turistas cada día.

Según la entidad, 39 personas de diferentes nacionalidades fueron inadmitidas luego de evaluaciones individuales que permitieron identificar posibles riesgos para la seguridad, en particular para niños, niñas y adolescentes.

Los otros 10 extranjeros no fueron autorizados a ingresar por diferentes motivos, entre ellos la falta de documentación exigida y la existencia de alertas internacionales.

Las actuaciones se desarrollaron en el marco de un programa de capacitación en el que participaron Migración Colombia y la Policía Nacional, con el apoyo de entidades de Estados Unidos.

El objetivo de la formación fue fortalecer las capacidades de los funcionarios para identificar perfiles de riesgo, analizar información previa, observar comportamientos y hacer entrevistas que permitan detectar posibles indicadores relacionados con actividades sexuales ilícitas o la explotación sexual de personas en Colombia.

“La identificación temprana de estas posibles situaciones de riesgo permite adoptar medidas preventivas antes de que se materialicen conductas que puedan afectar a la población, en especial a los niños, niñas y adolescentes”, afirmó la entidad.

Asimismo, se resaltó que las decisiones de inadmisión son actuaciones administrativas individuales, sustentadas en las circunstancias verificadas en cada caso y en las normas migratorias vigentes. Por esta razón, advirtió que los indicadores de riesgo identificados no constituyen, por sí solos, una declaración judicial de responsabilidad penal.

De acuerdo con Migración Colombia, la detección temprana permite adoptar medidas preventivas para evitar situaciones que puedan afectar a la población, especialmente a los menores de edad, quienes requieren protección frente a cualquier forma de explotación, abuso o violencia sexual.

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“Estas acciones reflejan el compromiso del Estado colombiano con la protección de los derechos de los colombianos, la prevención de la explotación sexual y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana”, destacó José Luis Castañeda, director general de Migración Colombia.

La institución agregó que la intención es que la actividad turística continúe generando oportunidades económicas para la ciudad, sin que su infraestructura sea utilizada para vulnerar la ley o los derechos fundamentales.