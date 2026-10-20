Este martes 20 de octubre, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X, sobre la captura de un peligroso cabecilla de las disidencias de las Farc en el sur del departamento de Bolívar.

“La Policía Nacional capturó en Morales, Bolívar, a alias Brayan Veneco, cabecilla de comisión armada del grupo narcoterrorista Estructura 4 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), facción disidente de las antiguas Farc-EP. Era requerido por homicidio, terrorismo y concierto para delinquir”, detalló el mandatario de los colombianos.

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El presidente sostuvo que este sujeto también lideraba la guerra a sangre y fuego con otros grupos armados ilegales en la zona con el fin de quedarse con las rentas ilegales como la minería irregular, narcotráfico y el cobro de extorsiones.

“También dinamizaba confrontaciones armadas contra el grupo narcoterrorista Clan del Golfo en Antioquia y Bolívar. Su captura golpea la capacidad de mando y expansión territorial de estas estructuras criminales en el sur de Bolívar. A la plaga narcoterrorista la vamos a acabar”, indicó.

Y es que hace unas semanas, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que allí se reunirán con la cúpula militar y policial, además de sostener un encuentro con 11 alcaldes de la región.

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Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron que no van a cesar con las operaciones militares en las zonas donde delinquen las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“El sur de Bolívar presenta problemas de seguridad críticos por presencia de narcoterrorismo ligado a renta del oro ilegal. El propósito es coordinar respuesta del Estado en la zona y atender personalmente y en territorio acciones con alcalde y gobernación. Firmes por el sur de Bolívar”, precisó el líder de la cartera.

Lara aseguró que esta zona es una de las más azotadas por el Clan del Golfo y el ELN, por lo que en el Gobierno definieron prioridades para ella. Buscarán desarrollar acciones como la construcción de estaciones de la Policía, sistemas antidrones y cámaras inteligentes.

“Esa labor ya la hicimos en Aguachica, en el sur del Cesar y con los alcaldes del Catatumbo, y así vamos llegando a zonas más críticas del país para coordinar acciones del Estado en estos lugares, particularmente en materia de seguridad”, precisó.