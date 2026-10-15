Cartagena da importante paso en la megaobra del ‘Malecón del Mar’: Dumek Turbay lo hizo oficial

El Gran Malecón del Mar de Cartagena ya tiene gerente. Sin embargo, el reto que viene va más allá de poner en funcionamiento una de las obras estratégicas de la administración de Dumek Turbay.

Así será el Gran Malecón del Mar, proyecto por $11.000 millones que promete cambiar la cara de las playas de Cartagena

Angélica Patricia Hernández Walker fue designada para dirigir la empresa pública que tendrá a su cargo la administración, operación, mantenimiento y aprovechamiento económico de este corredor costero.

La funcionaria se desempeña actualmente como Líder de la Oficina de Inversión y Desarrollo Turístico del Distrito, adscrita a la Secretaría de Turismo. Es psicóloga y magíster en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos, y cuenta con experiencia en los sectores financiero y turístico.

Angélica Patricia Hernández Walker Foto: Alcaldía de Cartagena / API

Su principal desafío será estructurar un modelo de gestión que permita mantener el malecón en buenas condiciones y generar recursos para financiar su funcionamiento, sin que pierda su carácter de espacio público.

El reto de mantener una obra que promete atraer miles de turistas

La empresa pública deberá encargarse de la limpieza, la conservación de la infraestructura, el mantenimiento preventivo y correctivo, la organización de actividades culturales, deportivas y recreativas, y la coordinación de servicios para los visitantes.

Obra Malecón del Mar Cartagena 2026 Foto: Alcaldía de Cartagena / API

También tendrá que desarrollar mecanismos de aprovechamiento económico regulado para generar ingresos propios. El objetivo es que el espacio pueda sostenerse financieramente sin dejar de estar abierto al disfrute de cartageneros y turistas.

“El Gran Malecón del Mar no puede ser solamente una gran obra; tiene que convertirse en un espacio vivo, bien cuidado y sostenible”, afirmó el alcalde Dumek Turbay al anunciar la designación.

La apuesta tiene cifras ambiciosas. Según las proyecciones del Distrito, por el corredor circularían alrededor de 25.000 personas diariamente y su operación contribuiría a generar oportunidades de empleo para más de 600 actores de playa.

Sin embargo, esas cifras corresponden a estimaciones y su alcance dependerá, entre otros factores, de la puesta en marcha del modelo operativo.

Obra Malecón del Mar Cartagena 2026 Foto: Alcaldía de Cartagena / API

Obra Malecón del Mar Cartagena 2026 Foto: Alcaldía de Cartagena / API

La nueva gerente promete una gestión sostenible

Hernández Walker aseguró que buscará garantizar una operación organizada, servicios de calidad y mantenimiento permanente. También señaló que la empresa deberá trabajar con criterios de eficiencia y planeación de largo plazo.

La secretaria de Turismo, Teremar Londoño, sostuvo que la sostenibilidad del malecón será tan importante como su construcción y destacó su potencial para dinamizar la economía local.

Con este nombramiento, Cartagena avanza en la estructuración administrativa del proyecto. Ahora, la nueva gerente tendrá que convertir las proyecciones en una operación concreta, con infraestructura cuidada, recursos para su funcionamiento y servicios que respondan a las necesidades de quienes visiten el lugar.