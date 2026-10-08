Lo que habría comenzado como la imitación de un contenido visto en redes sociales terminó en tragedia en Cartagena. Un adolescente de 15 años murió después de recibir un disparo mientras manipulaba un arma de fuego junto a otro menor.

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El disparo ocurrió dentro de una vivienda

Los hechos ocurrieron en los primeros días de octubre, en una vivienda del barrio Camilo Torres, en Cartagena.

De acuerdo con las versiones preliminares conocidas por las autoridades, dos menores, de 15 y 14 años, se encontraban manipulando un arma de fuego para imitar un vídeo que habían visto en redes sociales.

En medio de la situación, el arma se accionó y el adolescente de 15 años recibió el impacto. Fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, pero falleció durante la misma jornada debido a la gravedad de las heridas.

El otro menor, de 14 años, fue puesto a disposición de la autoridad competente mientras se adelantan las actuaciones correspondientes.

Las autoridades todavía investigan las circunstancias exactas del hecho.

Unos de los principales interrogantes son cómo los menores tuvieron acceso al arma de fuego y qué ocurrió exactamente en el momento en que esta fue accionada.

Policía de Infancia y Adolescencia de Cartagena. Foto: Policía Infancia y Adolescencia

Policía pide mayor atención a lo que ven los menores en redes

La capitana Adriana Corrales, jefa de la Policía de Infancia y Adolescencia de Cartagena, lamentó lo ocurrido y advirtió sobre el riesgo de que niños y adolescentes intenten reproducir contenidos que circulan en plataformas digitales.

“Un reto en redes sociales, que parecía un juego, terminó convirtiéndose en una tragedia para dos familias”, señaló la oficial, según Noticias RCN.

La Policía hizo un llamado a padres y cuidadores para que estén atentos a los contenidos que consumen los menores y, especialmente, a aquellos comportamientos que puedan intentar replicar después de verlos en internet.

“Usted, como padre de familia y cuidador, debe tener mucho cuidado con lo que revisan e imitan sus niños en redes sociales”, indicó Corrales.

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El caso abrió nuevamente la discusión sobre el acompañamiento de los adolescentes en el entorno digital.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo y determinar cómo los dos menores llegaron a tener acceso al arma.