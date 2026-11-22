Un nuevo hecho de preocupación se registró en la ciudad de Bogotá, luego de que el cuerpo oficial de bomberos de la ciudad informó en sus redes sociales sobre el reporte de un olor de sustancia química desconocida que afectó a varios ciudadanos.

Los hechos se están presentando en la Calle 11 con Carrera 4, en el que se informó que 9 personas resultaron perjudicadas por el olor y fueron atendidos por personal de la Secretaría de Salud.

Hasta que se conoció la sustancia química, el cuerpo de bomberos realizó un monitoreo atmosférico mientras aseguraban el área por prevención.

La situación de lo ocurrido se mantuvo hasta las horas de la tarde, específicamente a las 12:51 p.m., donde el organismo de socorro informó sobre el control del riesgo ocurrido en el centro de Bogotá

El Cuerpo de Bomberos compartió que la sustancia química desconocida previamente había sido identificada como un gas pimienta, el cual se activó y afectó a los ciudadanos posteriormente atendidos. El área se encuentra asegurada.

La Secretaría Distrital de Salud le compartió a SEMANA que, debido a la presencia del olor químico, se valoraron 16 personas en el sitio, donde 4 de ellas fueron trasladadas a un centro asistencial. Todos ellos son personas mayores de edad.

¿Qué tan peligroso es un gas pimienta?

De acuerdo con el Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología, tener un contacto con gas pimienta puede traer varias complicaciones a una persona. Entre ellas están las siguientes:

Irritación ocular: Provoca una sensación intensa de ardor y picazón en los ojos.

Provoca una sensación intensa de ardor y picazón en los ojos. Lagrimeo: Provoca el aumento de la producción de lágrimas y un reflejo de lagrimeo involuntario.

Provoca el aumento de la producción de lágrimas y un reflejo de lagrimeo involuntario. Ojos rojos e hinchazón: La irritación que se produce puede causar enrojecimiento e hinchazón en los ojos.

La irritación que se produce puede causar enrojecimiento e hinchazón en los ojos. Visión borrosa: La irritación puede provocar visión desenfocada.

La irritación puede provocar visión desenfocada. Ceguera temporal: En los casos más graves, el contacto con el gas pimienta puede producir ceguera temporal.

En los casos más graves, el contacto con el gas pimienta puede producir ceguera temporal. Dolor de cabeza: La irritación producida puede propagarse a más zonas provocando dolores de cabeza

La irritación producida puede propagarse a más zonas provocando dolores de cabeza Tos incontrolable: El gas pimienta dificulta la respiración y el habla por un tiempo que varía según el caso.

En caso de ser expuesto al gas pimienta en los ojos, es importante conocer la manera para aliviar los síntomas y acelerar la recuperación. Algunas medidas para minimizar el malestar son: