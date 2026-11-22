El sábado 21 de noviembre se realizó en Bogotá, en el Vive Claro, el concierto del cantante puertorriqueño Anuel AA en su única fecha en el país tras el aplazamiento de su show en el DAVIArena de Medellín.

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Los asistentes expresaron su inconformidad en redes sociales porque, al parecer, el cantante habría llegado tarde al venue y su show habría sido de menos de 1 hora.

De acuerdo con la información del evento, publicada en la página web de Ticketmaster, la hora programada para el inicio del show era a las 9:00 p.m. y la apertura de puertas fue a las 5:00 p.m.

Según los reportes de los asistentes, el show empezó sobre las 11:28 p.m., casi dos horas y media después del horario programado.

Además, la duración del concierto fue de menos de una hora: las denuncias de los fanáticos señalan que el show duró entre 45 y 50 minutos.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran la indignación de las personas luego de que finalizara el show: varios levantaron y lanzaron sillas y objetos hacia la tarima, mientras otros permanecieron en el venue esperando que el evento continuara.

Cabe señalar que en los términos y condiciones de la empresa de venta y distribución de entradas aclaran que la programación estaba sujeta a cambios y que los horarios publicados podían ser modificados por las autoridades o el organizador.

Sin embargo, hasta este momento ni los organizadores ni el artista se han pronunciado respecto a los motivos que causaron este retraso en el inicio del evento.

Además de la duración del show, los asistentes también criticaron que el artista abandonara la tarima sin despedirse del público.

Hay que recordar que la fecha en Bogotá será la única del artista en el país, por lo menos en lo que queda de 2026, luego de postergarse hasta 2027 el concierto programado en el DAVIArena de Medellín para el 22 de noviembre por ajustes de agenda.