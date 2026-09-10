Anuel AA regresa a Colombia con ‘Real hasta la muerte’: estas son las fechas oficiales y los detalles de cuándo salen las boletas

El cantante puertorriqueño llevará nuevamente su gira ‘Real Hasta la Muerte’ a Colombia, esta vez con un concierto programado para finales de noviembre en la capital del país y Antioquia.

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Las presentaciones serán el 21 de noviembre en Bogotá, en el Vive Claro, y el 22 de noviembre de 2026 en el DAVIarena, ubicado en Sabaneta, escenario con capacidad para más de 17.000 asistentes que recibirá al referente del trap y el reguetón latino.

Durante el espectáculo se espera que Anuel AA haga un recorrido por varias de las canciones que han marcado su carrera. Entre los temas mencionados para esta nueva cita aparecen China, Bebé, Secreto, Ella Quiere Beber, Amanece y Más rica que ayer.

¿Cuándo salen a la venta las boletas para Anuel AA en Medellín y Bogotá?

Uno de los datos que más esperan los seguidores tiene que ver con la boletería. El prerregistro para fanáticos comenzó este jueves 10 de septiembre a las 2:00 p. m. y permanecerá habilitado durante el fin de semana.

Posteriormente, se abrirá una preventa para DAVIarena desde el lunes 14 de septiembre a las 11:00 a. m. hasta el miércoles 16 de septiembre a las 10:59 a. m. Una vez finalice esta etapa, la venta para público general arrancará el miércoles 16 de septiembre a las 11:00 a. m.

Igualmente, la preventa Claro para su show en la capital, comenzará el 9 de septiembre a las 10:00 a. m. y la venta general estará habilitada desde el 11 de septiembre a las 10:00 a. m., a través de Ticketmaster.

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Quienes completen previamente el registro podrán recibir primero información relacionada con la venta de entradas, así como conocer los beneficios y descuentos que sean anunciados para el espectáculo.

La presentación marcará lo que promete ser una nueva etapa artística del puertorriqueño, que se ha consolidado como uno de los nombres reconocidos de la música urbana latina.