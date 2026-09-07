Camila vuelve a Bogotá para celebrar 20 años de música con ‘Adiós World Tour’

Dos décadas después de comenzar una historia marcada por baladas que atravesaron fronteras, Camila prepara un nuevo encuentro con sus seguidores en Bogotá. La agrupación mexicana incluyó a la capital colombiana en Adiós World Tour, la gira con la que celebra 20 años de trayectoria musical.

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El regreso estará atravesado por la nostalgia y por canciones que acompañaron historias de amor y desamor de toda una generación. La propuesta busca recorrer diferentes momentos de la carrera del grupo y recuperar en vivo algunos de los temas que ayudaron a consolidarlo como uno de los nombres reconocidos del pop latino.

El nombre escogido para esta nueva etapa, “Adiós”, también ha despertado expectativa. Aunque podría sugerir una despedida, el concepto de la gira está planteado como una celebración de las dos décadas recorridas por Camila y un reencuentro con quienes han seguido su música a lo largo de los años.

Los clásicos que marcaron la historia de Camila

La trayectoria de la agrupación mexicana está ligada a canciones que alcanzaron una importante presencia en Latinoamérica. Entre ellas aparecen “Mientes”, “Todo cambió”, “Coleccionista de canciones” y “Aléjate de mí”, temas que continúan haciendo parte de su repertorio más reconocido.

Precisamente, Adiós World Tour propone un recorrido por esa historia. El espectáculo combinará el carácter emocional de las baladas de Camila con una puesta en escena de gran formato, mientras conecta diferentes etapas de sus 20 años de carrera.

Bogotá será una de las ciudades elegidas para este recorrido mundial. El concierto se realizará el próximo 27 de noviembre en el Movistar Arena, escenario en el que el grupo volverá a encontrarse con el público colombiano.

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¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La preventa para el concierto de Camila estará habilitada del 8 al 10 de septiembre, mientras que la venta general comenzará el 10 de septiembre a las 10:00 de la mañana.

La presentación del 27 de noviembre tendrá así un componente especial: además de significar el regreso de Camila a Bogotá, será una oportunidad para recorrer 20 años de canciones y distintas etapas de una agrupación que convirtió las historias de amor, ruptura y nostalgia en el sello de su propuesta musical.