Los carros más seguros de cada marca: estos son los modelos calificados con 5 estrellas

La seguridad de los vehículos es definida por el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), que determina la calificación de seguridad de un vehículo asignándole entre 0 y 5 estrellas.
Para realizar esta valoración, el programa usa la versión más básica en seguridad vendida en la región y divide sus pruebas en 4 pilares fundamentales:
- Protección de ocupante adulto
- Protección de ocupante infantil
- Protección a peatones y usuarios vulnerables
- Tecnologías de asistencia a la seguridad
Allí, destacan factores clave como la estructura del vehículo; el sistema de retención infantil, de asistencia de carril, de estabilidad y frenado, entre muchos otros. Con estas ramas evaluadas, le dan una calificación general a los automotores.
SEMANA recopiló la información publicada por Latin NCAP y realizó el siguiente ranking, que está en orden alfabético por marca.
Modelos que alcanzan las 5 estrellas en cada marca
BYD
- BYD Dolphin Plus + 7 Airbags (2024)
Chevrolet
- Chevrolet Tracker + 6 Airbags (2022)
Ford
- Ford Ranger + 7 Airbags (2024)
Hyundai
- Hyundai Tucson + 6 Airbags (2025)
Kia
- Kia Sportage + 6 Airbags (2025)
- Kia EV4 + 6 Airbags (2025)
- Kia K4 Sedán / Hatchback + 6 Airbags (2025)
- Kia K3/K3 Sedán - K3 Hatchback/K3 Cross (2024)
Mitsubishi
- Mitsubishi L200 / Triton (2024)
- Mitsubishi Outlander + 7 Airbags (2022)
Nissan
- Nissan Nuevo Kicks + 6 Airbags (2025)
- Nissan Qashqai + 6 Airbags (2022)
Renault
- Renault Kardian + 6 Airbags (2025)
Volkswagen
- Volkswagen Nuevo Tiguan + 6 Airbags (2025)
- Volkswagen Taos + 6 Airbags (2025)
- Volkswagen Tera + 6 Airbags (2025)
- Volkswagen Jetta / Vento* + 6 Airbags (*para Uruguay y Argentina) (2025)
- Volkswagen T-Cross + 6 Airbags (2024)
- Volkswagen Taigun + 6 Airbags (2023)
- Volkswagen Nuevo Virtus + 6 Airbags (2022)
- Volkswagen Nivus + 6 Airbags (2022)
- Volkswagen Taos + 6 Airbags (2021)
Algunos de los vehículos incluidos en esta lista no han sido reportados por la Latin NCAP, mientras que otros no alcanzan a tener las 5 estrellas otorgadas por la autoridad. Además, solo se incluyeron autos que se hayan puesto a prueba entre 2020 y 2025.
Una calificación de 5 estrellas garantiza que el vehículo ofrece un nivel óptimo de protección bajo los estándares internacionales más exigentes, pero esto no significa que aquellos autos que tienen 3 o 4 de calificación sean completamente inseguros.
Ahora bien, un vehículo con una nota de 0 a 2 estrellas evidencia fallas graves en su estructura o una falta alarmante de equipamiento de seguridad activa.