Los carros más seguros de cada marca: estos son los modelos calificados con 5 estrellas

La seguridad de los vehículos es definida por el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), que determina la calificación de seguridad de un vehículo asignándole entre 0 y 5 estrellas.

Cómo se realizan las pruebas Latin NCAP que miden los niveles de seguridad de los vehículos

Para realizar esta valoración, el programa usa la versión más básica en seguridad vendida en la región y divide sus pruebas en 4 pilares fundamentales:

Protección de ocupante adulto Protección de ocupante infantil Protección a peatones y usuarios vulnerables Tecnologías de asistencia a la seguridad

Latin NCAP evalúa qué tanto se afectaría cada ocupante del vehículo en caso de un choque fuerte. Foto: Getty Images/iStockphoto

Allí, destacan factores clave como la estructura del vehículo; el sistema de retención infantil, de asistencia de carril, de estabilidad y frenado, entre muchos otros. Con estas ramas evaluadas, le dan una calificación general a los automotores.

SEMANA recopiló la información publicada por Latin NCAP y realizó el siguiente ranking, que está en orden alfabético por marca.

Modelos que alcanzan las 5 estrellas en cada marca

BYD

BYD Dolphin Plus + 7 Airbags (2024)

Chevrolet

Chevrolet Tracker + 6 Airbags (2022)

Ford

Ford Ranger + 7 Airbags (2024)

Hyundai

Hyundai Tucson + 6 Airbags (2025)

Kia

Kia Sportage + 6 Airbags (2025)

(2025) Kia EV4 + 6 Airbags (2025)

Kia K4 Sedán / Hatchback + 6 Airbags (2025)

Kia K3/K3 Sedán - K3 Hatchback/K3 Cross (2024)

Mitsubishi

Mitsubishi L200 / Triton (2024)

Mitsubishi Outlander + 7 Airbags (2022)

Nissan

Nissan Nuevo Kicks + 6 Airbags (2025)

Nissan Qashqai + 6 Airbags (2022)

Renault

Renault Kardian + 6 Airbags (2025)

Volkswagen

Volkswagen Nuevo Tiguan + 6 Airbags (2025)

Volkswagen Taos + 6 Airbags (2025)

Volkswagen Tera + 6 Airbags (2025)

Volkswagen Jetta / Vento* + 6 Airbags (*para Uruguay y Argentina) (2025)

Volkswagen T-Cross + 6 Airbags (2024)

Volkswagen Taigun + 6 Airbags (2023)

Volkswagen Nuevo Virtus + 6 Airbags (2022)

Volkswagen Nivus + 6 Airbags (2022)

Volkswagen Taos + 6 Airbags (2021)

Latin NCAP) ofrece a los consumidores información independiente y transparente sobre los niveles de seguridad de los distintos modelos disponibles en el mercado. Foto: Getty Images

Kia Sportage y Suzuki Baleno, los últimos modelos evaluados por Latin NCAP en 2025 antes de actualizar el protocolo: ¿cómo les fue?

Algunos de los vehículos incluidos en esta lista no han sido reportados por la Latin NCAP, mientras que otros no alcanzan a tener las 5 estrellas otorgadas por la autoridad. Además, solo se incluyeron autos que se hayan puesto a prueba entre 2020 y 2025.

Una calificación de 5 estrellas garantiza que el vehículo ofrece un nivel óptimo de protección bajo los estándares internacionales más exigentes, pero esto no significa que aquellos autos que tienen 3 o 4 de calificación sean completamente inseguros.

Ahora bien, un vehículo con una nota de 0 a 2 estrellas evidencia fallas graves en su estructura o una falta alarmante de equipamiento de seguridad activa.