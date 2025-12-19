Kia Sportage y Suzuki Baleno, los últimos modelos evaluados por Latin NCAP en 2025 antes de actualizar el protocolo: ¿cómo les fue?

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, publicó la novena y última ronda de resultados del año 2025.

Así luce la sexta generación de la Toyota RAV 4; estas son las novedades presentadas en Japón

La actualización de la nueva Kia Sportage obtuvo 5 estrellas Foto: Latin NCAP

Estos resultados muestran a Suzuki con una gran reacción tras la selección de la versión de dos bolsas de aire del Baleno, calificada con una estrella, y la estandarización de la versión de seis bolsas de aire, obteniendo dos estrellas.

De igual forma, el renovado Kia Sportage obtuvo cinco estrellas durante esta última evaluación. Cabe señalar que este informe es el último antes de la actualización del protocolo de evaluación de Latin NCAP en 2026 donde se implementarán importantes mejoras de seguridad.

¿Cómo le fue al Suzuki Baleno?

El Suzuki Baleno, producido en India, obtuvo una estrella. La versión que ofrece dos bolsas de aire y Control Electrónico de Estabilidad (ESC) estándar, alcanzó 42,28 % en las pruebas de Ocupante Adulto; 65,46 % en Ocupante Infantil; 48,28 % en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías; y 58,14 % en Asistencia a la Seguridad.

El modelo fue evaluado en impacto frontal, impacto lateral, latigazo cervical, protección a peatones y ESC. La prueba de impacto de poste no se realizó porque el modelo no ofrece protección lateral para la cabeza como estándar.

En la prueba de choque frontal, el Baleno mostró estructura estable combinada con área de los pies estable y protección adecuada para el pecho del conductor y el pasajero. A pesar de las asimetrías encontradas en el modelo, el fabricante demostró rendimiento similar en el lado del pasajero para una prueba de choque frontal bajo las mismas condiciones de test.

El impacto lateral mostró protección débil para el pecho del adulto. Los ocupantes infantiles mostraron protección casi completa al haber sido instalados mirando hacia atrás utilizando anclajes ISOFIX siguiendo las mejores prácticas globales.

¿Cómo le irá a la venta de vehículos en 2026? Aladda entregó sus proyecciones después de un 2025 que tuvo “buena salud”

Latin NCAP) ofrece a los consumidores información independiente y transparente sobre los niveles de seguridad de los distintos modelos disponibles en el mercado. Foto: Getty Images

“Todas las instalaciones de Sistema de Retención Infantil (SRI) en la posición delantera fallaron. La falta de un interruptor para desactivar la bolsa de aire del pasajero al instalar un SRI orientado hacia atrás en el asiento del pasajero explica la baja puntuación para la protección del ocupante infantil”, explica el informe.

La mala protección contra impactos laterales, la falta de Asistentes de Velocidad sumado a la falta de tecnologías ADAS explican la baja calificación de estrellas.

Tras la selección de Latin NCAP de la versión de dos bolsas de aire del Baleno para ser evaluado, Suzuki decidió mejorar el equipamiento básico del modelo del vehículo de pasajeros más vendido en Chile, incorporando bolsas de aire laterales de cuerpo y de cortina de serie para toda la región. El Suzuki Baleno actualizado, con seis bolsas de aire, fue evaluado y obtuvo dos estrellas.

El modelo alcanzó 79,38% en Ocupante Adulto, 65,46% en Ocupante Infantil, 48,28% en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y 58,14% en Asistencia a la Seguridad.

¿Cómo le fue al nuevo Kia Sportage?

El Kia Sportage, producido en Eslovaquia, Corea del Sur y Estados Unidos, alcanzó cinco estrellas. El Sportage que ofrece seis bolsas de aire, ESC estándar y ADAS opcionales obtuvo 89,81% en Ocupante Adulto, 91,84% en Ocupante Infantil, 70,93% en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y 98,22% en Asistencia a la Seguridad.

Este vehículo se evaluó por primera vez en 2021 con dos bolsas de aire frontales de serie. El fabricante lo actualizó a seis bolsas de aire de serie y ESC, ofreciendo el modelo voluntariamente para la prueba y obtuvo tres estrellas. En ese momento, el Sportage ofrecía ADAS opcionales, pero el volumen de disponibilidad no era suficiente para obtener puntos.

En 2025, Kia introdujo una versión de diseño renovado junto con actualizaciones de seguridad, como aviso de cinturones de seguridad traseros, anclajes i-Size, desactivación de la bolsa de aire del pasajero y mayor disponibilidad de tecnologías ADAS, cumpliendo con los requisitos de Latin NCAP.

En 2025, la protección a peatones fue reevaluada tras la actualización, confirmando su desempeño. Se realizó un análisis adicional en una versión híbrida y también se evaluaron todas las tecnologías ADAS, como AEB VRU, AEB Ciudad e Interurbano, Sistemas de Apoyo de Sendas (LSS) y Detección de Punto Ciego (BSD).

Desempolvan norma que busca meter en cintura a motociclistas; hay costosa multa e intervención de la Policía

Latin NCAP utiliza métodos de ensayo reconocidos internacionalmente y califica entre 0 y 5 estrellas la protección que los vehículos ofrecen a ocupantes adultos e infantiles Foto: Getty Images/iStockphoto

En la prueba frontal original en 2022, la estructura mostró rendimiento estable y área de los pies inestable. La puntuación de protección de los ocupantes infantiles mejoró tras la estandarización del interruptor de desactivación de la bolsa de aire del pasajero y los anclajes i-Size. La protección a peatones también mejoró como consecuencia de la incorporación del AEB VRU, que alcanzó casi la puntuación máxima.

El área de Asistencia a la Seguridad mejoró su puntuación después de que el sistema de aviso de cinturón se convirtiera en estándar en todos los asientos traseros, sumado a la puntuación completa de LSS, RED y BSD, así como el AEB Interurbano, que alcanzó casi la puntuación máxima.