¿Cómo le irá a la venta de vehículos en 2026? Aladda entregó sus proyecciones después de un 2025 que tuvo “buena salud”

El sector automotor de América Latina se ha consolidado como un pilar estratégico para el desarrollo regional, al facilitar la conectividad, dinamizar la actividad económica y ampliar las oportunidades de movilidad para la población.

Su incidencia abarca la producción, el comercio, la logística y una amplia red de servicios que sostienen el funcionamiento cotidiano de las economías de la región, y constituye uno de los mayores activos que, en este momento, posee el sector automotriz en esta parte del mundo.

En este contexto, la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda) presentó el Balance y Perspectivas del Mercado Automotor Latinoamericano 2025, elaborado a partir del análisis técnico de las asociaciones que la integran.

Según Genaro Baldeón, presidente de Aladda, este informe resume la evolución del mercado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y México, fruto de la colaboración de diferentes agremiaciones del continente, entre ellas ACONAUTO, representante de los concesionarios en Colombia.

Los estudios muestran que cada país presenta realidades diversas, aunque con tendencias convergentes en modernización tecnológica, ordenamiento regulatorio y fortalecimiento del entorno de negocios.

Proyecciones en ventas de carros para 2026, en Colombia

Según el informe de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, en Colombia el mercado obtuvo una mejoría notable frente a 2024 y, según las proyecciones, en 2026 se logrará un incremento en ventas, algo que anima a los concesionarios y los fabricantes.

“El mercado automotor colombiano gozó de buena salud durante 2025 al describir un crecimiento anual del 30 %, en virtud de un año 2024 de ventas muy bajas, pero impulsado por el auge de la electrificación automotriz (77 %, sumados EV, HEV y PHEV), no obstante la constante amenaza de encarecimiento de los productos por vías de eliminación de beneficios fiscales o de imposición de nuevos gravámenes. Para 2026 se espera un crecimiento de la economía del 2,5 %, con lo cual se estima un aumento de las ventas de vehículos de alrededor del 10 %“, explica el informe.

Así mismo, destaca cómo algunas decisiones políticas y económicas han impedido un mayor del crecimiento de la industria, sumándole la incertidumbre de las relaciones con Estados Unidos; sin embargo, señala que las matrículas han crecido de forma sostenida en los últimos años y que para 2025 se espera una cifra que esté cercana a las 250.000 unidades.

“A pesar del contexto macroeconómico externo adverso, de la incertidumbre respecto de la política externa e interna del Ejecutivo, del encarecimiento del crédito y de una informalidad laboral del 60 %, las matrículas de vehículos automotores vienen creciendo al 30 % año a año y se espera que lleguen a unas 250.000 unidades en 2025. Se destaca el crecimiento de los vehículos electrificados (+77,5 %) y, dentro de estos, los Electric Vehicle - EV (170,8 %), Plug-in Hybrid Electric Vehicle - PHEV (166,4 %) y Hybrid Electric Vehicle - HEV (57,8 %). La producción local se redujo a una sola planta de vehículos livianos, con un ensamble CKD de 35 % integración local de las piezas y con un volumen estimado de unas 30 mil unidades (25.000 en 2024)”, explica Aladda.

En este sentido, la Asociación destaca cómo la aparición y adopción de las nuevas tecnologías ha ido abriendo camino para que el ecosistemas, aún con retrasos notables, se vaya fortaleciendo con el paso de los años y gracias a la demanda de más vehículos amigables con el medio ambiente.

“Alrededor del auge de los vehículos electrificados y los puntos de carga en las estaciones de servicio y parqueaderos públicos ha florecido un ecosistema de emprendimientos que van desde aplicativos para encontrar el cargador más cercano hasta calculadores de autonomía en tiempo real, así como la inclusión de estaciones de carga en nuevos proyectos de vivienda y centros comerciales. Unido a lo anterior, las grandes ciudades están haciendo el cambio de energía de sus sistemas de transporte público masivo, del diésel a la electricidad", indicó Aladda.