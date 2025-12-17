El dato clave sobre los carros híbridos que pocos conocen: en esto se debe fijar si va a comprar uno

A la hora de definir entre un vehículo eléctrico o uno híbrido hay varios aspectos que juegan a favor de dicha elección, entre ellos el tiempo de vida de la batería, elemento crucial para el auto y uno de los determinantes de la compra.

Los vehículos híbridos enchufables permiten maniobrar el vehículo en modo eléctrico por cierto kilometraje. Foto: Getty

Justamente, en Alemania, un estudio decidió analizar 28.500 autos híbridos enchufables para determinar ​el nivel de degradación de la batería y su desgaste en los primeros 6 años de vida de los vehículos.

Dicho estudio permitió determinar ​​que en los PHEV las baterías se degrada mucho más rápido que en los vehículos 100 % eléctricos, aclarando que hay desgastes distintos según la marca y el uso al que se exponga la máquina.

Cabe señalar que, en el mercado, los carros eléctricos gozan de un nivel de fiabilidad más alto que los autos híbridos dentro de los propios consumidores, esto debido a que utilizan menos piezas y su mantenimiento es realmente menos complejo que el de aquellos que utilizan sistemas de gasolina y electrificación al mismo tiempo.

Precisamente el reciente análisis realizado por la Asociación Automovilística Alemana ADAC en colaboración con Aviloo, compañía dedicada al diagnóstico de baterías, se encargó de poner sobre la mesa el resultado del análisis realizado a más de 28.000 carros híbridos enchufables de distintas marcas y modelos durante seis años.

Finalmente, terminaron comprobando la sospecha de algunos expertos que apuntaba hacia un desgaste mucho más rápido del sistema de baterías en este tipo de vehículos, que en los 100 % eléctricos.

Es calve que los interesados en este tipo de tecnología hagan un análisis más profundo de los vehículos. Foto: 123RF

Si bien, esto podría parecer normal para quienes adquirieron un auto de esta tecnología en concesionario, sí marca un punto importante a tener en cuenta, sobretodo si alguien quiere acceder a esta tecnología y contempla comprar un vehículo usado.

Según el análisis, el desgaste prematuro de la batería de los carros híbridos enchufables se debe a que por ser más pequeñas y al ser exigidas para el funcionamiento 100 % eléctricos del carro, deben ser sometidas un mayor número de veces a ciclos de carga, lo cual deteriora, más rápido, el desgaste químico de las celdas.

De igual forma, indica el portal Híbridos y Eléctricos tras el análisis del estudio, los vehículos eléctricos de última generación integran una tecnología más avanzada en cuanto sistemas de refrigeración y y calefacción, algo clave para garantizar una larga vida a la batería.

Por el contrario, los vehículos híbridos enchufables cuentan con tecnología más sencilla “exponiendo la química interna a mayores fluctuaciones de temperatura, lo que siempre acelera el envejecimiento”.

El estudio de la ADAC determinó los valores promedio del Estado de Salud (SoH) de las baterías en los PHEV y su nivel mínimo luego de cierto kilometraje recorrido:

92% tras alcanzar los 50.000 kilómetros.

88% al llegar a los 100.000 kilómetros.

84% en el entorno de los 150.000 kilómetros.

80% una vez superada la barrera de los 200.000 kilómetros.

Pese a este dato, el resultado positivo del análisis es que después de las pruebas la mayoría de los modelos todos se mantuvieron por encima del 80 % una vez superados los 200.000 kilómetros, algo que da confianza sobre los fabricantes actuales.

Relación entre uso y desgaste de la batería

La reparación de las baterías, en un carro eléctrico, puede resultar muy costosa. Foto: Getty Images

Aunque parezca lógico, muchas personas desconocen la relación entre el uso y el desgaste de la batería en los carros híbridos enchufables.

Según el análisis, los vehículos con esta tecnología someten a muchos más ciclos de carga y descarga, lo cual degrada más rápido la vida útil de este elemento; esto se da gracias a que muchos usuarios utilizan su auto en modo eléctrico requiriendo muchas más cargas y generando estrés sobre la batería, algo que termina por afectar su longevidad.

En este sentido, los datos levantados por ADAC resultan ser claves para alguien que busca comprar un vehículo híbrido enchufable de segunda mano, siendo indispensable no solo revisar el estado físico del vehículo, sino, al igual que un celular, el estado de salud de la batería, lo que le da idea al comprador de el uso y el desgaste que puede tener el vehículo.