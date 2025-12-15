América Latina, uno de los fortines para la electrificación e hibridación en la industria automotriz

2025 ha sido un año muy positivo para la industria automotriz en Colombia, pues, con corte a octubre, ya se había superado el número de matrículas de todo 2024, dato alentador para las diferentes compañías que tienen presencia en el país.

Volkswagen anunció que desarrollará carros eléctricos en América Latina a partir de 2026. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Las nuevas tecnologías, la apertura a marcas emergentes, en especial de origen chino, y la llegada al mercado de jugadores relevantes a nivel mundial como Tesla, hablan muy bien de lo que viene sucediendo en el plano local, donde el comportamiento de las ventas ha ido en aumento y proyecta estar cerca de las 250.000 unidades a final de año.

Justamente, SEMANA habló con Alexander Seitz, Chairman Ejecutivo de Volkswagen para América del Sur, donde se cubren operaciones en 29 países de la región, para entender por qué la decisión de la marca de fortalecer el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos, y el papel que Colombia juega en esta apuesta.

Lo primero que señaló Seitz es que el mercado latinoamericano juega un papel destacado para Volkswagen, superando incluso el comportamiento de la firma alemana en Estados Unidos, razón que llevó al fabricante a idear un plan especial para poner en marcha en esta parte del globo.

El Volkswagen ID.3 ha sido uno de los modelos más llamativos de la marca. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Al mirar hacia América del Sur, estaba claro: necesitamos un plan rápido de hibridación aquí en esta región, porque América del Sur es diferente. No estamos China, no estamos Europa. Allí te tenemos la posibilidad de usar batería dentro de la ciudad, para distancias cortas y distancias largas, con autonomía, o motor, y mejor con flex fuel con etanol como en Brasil. Ahí estaba claro que este plan de inversión de 3.700 millones de dólares precisa incluir toda forma de hibridación, Mild Hybrid, híbrido completo o plug-in Hybrid, y por eso estamos invirtiendo muy fuerte ahora ese sector”, expresó el ejecutivo alemán.

Dentro de todo este análisis y proyectando el peso de cada país de la región para sacar adelante estos planes, Colombia, según Seitz, juega un papel importante, pues el mercado local ha logrado posicionarse, dentro de los números de la marca, con cifras bastante llamativas.

De igual forma, el crecimiento de los segmentos de nuevas tecnologías en América Latina jugó a favor de esta decisión del fabricante alemán por apurar el desarrollo de híbridos y eléctricos a partir de 2026 en la región.

“Como crecimiento de coche eléctrico BEV, es más fuerte en Europa; hay participación de vehículos híbridos un poco menos, pero aquí sabemos que el mercado, el sector automotor, hoy tiene más o menos 4 millones de coches en América Latina, y va a crecer en 2030 o 2032 hasta los 5 millones de coches. En este sentido, un 20 % va a ser híbrido o mild hybrid y eso es un número significativo”, dijo Seitz.

Los vehículos híbridos de Volkswagen podrían llegar a Colombia en 2027, luego de que comience su producción en Argentina. | Foto: Getty