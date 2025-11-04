La venta de vehículo sigue registrando números verdes en lo que va de 2025. Justamente, según el informe consolidado por Fenalco y la Andi, octubre fue el mejor mes del año para el sector automotor.

Octubre, el mejor mes para la venta de carros nuevos en Colombia. | Foto: 123 Rf

Las cifras consolidadas señalan que para este décimo mes del año, se matricularon 25.254 unidades, lo que representa un crecimiento del 36,4 % frente al mismo periodo de 2024.

Otro de los datos representativos del informe entregado por Fenalco y la Andi es que en octubre salieron a las calles 2.090 carros eléctricos nuevos, un 93,7 % más que en octubre de 2024, síntoma positivo para el segmento de las nuevas tecnologías.

Por el mismo camino transitan los vehículos híbridos, que también tuvieron un incremento del 81,2 % con respecto a octubre pasado, alcanzando las 6.902 unidades matriculadas.

A la hora de analizar los segmentos donde se presentaron los mayores progresos, los vehículos comerciales de carga lograron un crecimiento del 95 %, seguido por las camionetas y los vehículos comerciales de pasajeros con incrementos del 62,4 % y 41 %, en comparación con octubre del año anterior.

Renault sacó ventaja en octubre de 2025

Al hablar de marcas, la francesa Renault picó en punta en octubre, logrando 3.748 unidades vendidas, lo que le representó un incremento del 51 % frente al mismo periodo del año anterior.

En octubre, Renault fue el líder de ventas. Ubicó 5 modelos en el top 20. | Foto: Capturas de Video Semana

El impulso se lo dieron modelos como Duster, Logan, Kardian, Arkana, Kwid y Koleos, siendo la única marca con cinco líneas dentro del top 20 de los más vendidos en el último mes.

En el segundo lugar aparece Kia con 3.402 unidades, seguido por Chevrolet, Toyota y Mazda, japonesa que cierra el top 5.

“Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de octubre fueron: Renault, Kia, Chevrolet, Toyota y Mazda con participaciones de mercado en el orden de 14,8%, 13,5%, 7,9%, 7,7% y 6,7% representando el 50,5% del total de vehículos matriculados en el décimo mes del año”, dice el informe compartido por Fenalco y la Andi.

Los carros más vendidos en octubre de 2025 en Colombia

En cuanto a los modelos, los más vendidos durante el décimo mes del año fueron:

Renault Duster: 990. Mazda Cx-30: 935. Kia Picanto: 912. Kia K3: 895. Foton Bj: 843. Chevrolet Onix: 656. Renault Logan: 565. Toyota Land Cruiser: 500. Byd Yuan Up: 468. Renault Kardian: 433. Nissan Kicks: 396. Mazda 2: 380. Suzuki Swift: 379. Toyota Hilux: 376. Renault Arkana: 369. Kia Sonet: 359. Volkswagen Polo: 346. Jac Hfc: 333. Renault Kwid: 325. Renault Koleos: 322

Los carros más vendidos en lo que va de 2025, en Colombia

En lo que va de 2025, Kia encabeza la lista de las marcas más vendidas, seguida, muy de cerca, por Renault, siendo las únicas compañías que se ubican por encima de las 26.000 unidades.

Para el caso de la firma surcoreana, los números indican que en lo que va del año ha logrado matricular 26.603 unidades, frente a las 26.293 de Renault. En el tercer puesto aparece Toyota (20.832), Mazda (17.118) y Chevrolet (16.808).

Kia lidera la lista de las marcas más vendida en lo que va de 2025. | Foto: Getty Images

“Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y octubre fueron: Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 13,3 %, 13,1 %, 10,4 %, 8,5 % y 8,4 % representando el 53,8 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025″, dice el informe de octubre.

En cuanto a los modelos más exitosos en lo que va del año, este es el escalafón entregado por Fenalco y la Andi, según datos del Runt: