¿Qué contamina más, un carro eléctrico o uno a gasolina? Estudio aclaró dudas y sorprendió a más de uno

Un análisis dejó claro que ambas tecnologías pueden terminar influyendo de forma negativa en el medio ambiente.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

30 de octubre de 2025, 5:50 p. m.
WINDSOR, CANADA - APRIL 1: A car hauler truck gasses up at a duty-free station before crossing the Ambassador into the United States at Detroit on April 1, 2025 in Windsor, Canada. U.S. President Donald Trump has been referring to tomorrow, April 2, as "Liberation Day", when his administration will begin implementing sweeping new tariffs on goods imported into the United States from other countries. (Photo by Bill Pugliano/Getty Images)
Un estudio analizó la cadena de producción de carros eléctricos y a gasolina y comparó su funcionamiento para determinar cuál contamina más. | Foto: Getty Images

Después de dos años de uso, los vehículos eléctricos con baterías de iones de litio (BEV) producen una reducción en las emisiones acumuladas de dióxido de carbono (CO2) en comparación con los vehículos con motor de combustión interna ( ICE) basados en combustibles fósiles, según un nuevo estudio de la Universidad de Duke (Estados Unidos), publicado en PLOS Climate.

El propietario del vehículo eléctrico mostró que, tras doce meses de uso y con energía solar en casa.
Los carros eléctricos se han consolidad como una opción que ayuda al medio ambiente, ¿en realidad es así? | Foto: 123RF

El sector del transporte es responsable del 28 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, y existe un consenso creciente a favor de la adopción de vehículos eléctricos para abordar los desafíos climáticos y de calidad del aire. Sin embargo, persiste el debate sobre si las baterías de iones de litio son realmente más limpias si se considera todo su ciclo de vida, desde la fabricación hasta el funcionamiento.

En el nuevo estudio, los investigadores utilizaron el modelo de evaluación integrada Global Change Analysis Model (GCAM) para evaluar las emisiones de CO2 y contaminantes atmosféricos en cuatro escenarios de creciente adopción de vehículos eléctricos en Estados Unidos hasta 2050. El análisis incluyó las emisiones derivadas de la producción de combustible, la fabricación de baterías, el ensamblaje de vehículos y el funcionamiento tanto de vehículos eléctricos como de gasolina.

El estudio concluyó que, durante los dos primeros años de funcionamiento, los vehículos eléctricos generan un 30 % más de emisiones de CO2 que los vehículos de gasolina, considerando todos los factores de su ciclo de vida. Las mayores emisiones iniciales se deben a los procesos de extracción de litio y fabricación de baterías, que consumen mucha energía.

Sin embargo, después del segundo año de uso en carretera, los vehículos eléctricos comienzan a reducir las emisiones acumuladas en comparación con las alternativas de gasolina.

En los carros eléctricos, los paneles de baterías están instaladas en el suelo del vehículos.
La reparación de las baterías, en un carro eléctrico, puede resultar muy costosa. | Foto: Getty Images

Además, a medida que aumenta la capacidad de las baterías, cada kWh adicional de baterías de iones de litio conlleva una reducción promedio de 220 kg de CO2 en 2030 y de 127 kg de CO2 en 2050.

Teniendo en cuenta tanto la contaminación atmosférica como los impactos del cambio climático, el valor económico del daño ambiental causado por los vehículos de combustión interna a lo largo de su vida útil es actualmente entre 2 y 3,5 veces mayor que el de los vehículos eléctricos de batería.

“Los vehículos de combustión interna provocan entre dos y tres veces más daños que los vehículos eléctricos si se tienen en cuenta tanto el clima como la calidad del aire”, resumen los autores.

Asimismo, señalan que se hicieron varias suposiciones con respecto al kilometraje, la vida útil y el tamaño promedio de las baterías de los automóviles en Estados Unidos. Además, el estudio no consideró las emisiones asociadas a la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda de recarga eléctrica.

La carga inalámbrica para carros eléctricos es una realidad, pero aún no está masificada.
La carga por cable sigue siendo el sistema más popular. | Foto: Getty Images

Sin embargo, concluyen que se espera que los beneficios relativos de los vehículos eléctricos aumenten en las próximas décadas a medida que la generación de electricidad sea más limpia gracias a la reducción del uso de combustibles fósiles.

Pankaj Sadavarte, de la Universidad de Duke y autor principal del estudio, añade: “Nuestra investigación demuestra que la transición de vehículos de combustibles fósiles a vehículos eléctricos de batería (VEB) puede mejorar significativamente el clima y la calidad del aire con el tiempo. Si bien los VEB inicialmente presentan mayores emisiones durante su ciclo de vida debido a la extracción de combustible y la producción de baterías, nuestro análisis, mediante el Modelo de Análisis del Cambio Global, demuestra que superan rápidamente a los vehículos de combustión interna, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y los contaminantes atmosféricos nocivos. A medida que la red eléctrica estadounidense se vuelve más limpia, las ventajas económicas y ambientales de los VEB se consolidarán aún más”.

