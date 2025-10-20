Es uno de los carros eléctricos más vendidos en Colombia y ahora la revista ‘Time’ lo considera uno de los mejores inventos de 2025

La revista Time publicó hace poco el prestigioso listado de los mejores inventos de 2025 en el que analizó diferentes categorías, entre ellas tecnología, deporte, mascotas, viajes, juguetes y, por supuesto, transporte, en las que se incluyeron varios vehículos, entre ellos uno muy popular en Colombia.

BYD Seagull es uno de los carros más vendidos en China. En Colombia también es uno de los más vendidos en el segmento de eléctricos. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Dentro de los galardonados se encuentra el BYD Seagull, vehículo eléctrico de la firma de origen chino que se conoce en otros mercados como el Dolphin Mini, auto que rompió paradigmas y que ayudó al rápido posicionamiento de la marca en mercados donde entró a competir de forma sólida gracias al precio de este ejemplar.

Este compacto fue parte esencial de la estrategia de BYD a nivel mundial; mientras el Seagull mostraba las cualidades de la tecnología china y convencía a los incrédulos sobre los beneficios de los vehículos eléctricos, la compañía avanzaba en el diseño y producción de otros ejemplares pensados para los diferentes segmentos, como las populares SUV y los deportivos de alta gama.

Para Time, este pequeño automóvil eléctrico es la “estrella y la oferta más económica de la compañía”, puntos que le dan un plus dentro de las firmas tradicionales que han buscado igualar lo hecho por la gigante asiática.

Así mismo, resalta en su portal el precio de lanzamiento de unos 10.300 dólares, e indica que el Seagull es un hatchback compacto, cuya versión más sencilla cuenta con una batería de 30 kWh, un motor de 55 kW, una autonomía de 305 km y una velocidad máxima de 130 km/h.

Time cuestiona sobre qué tan efectivo puede resultar para el mercado un eléctrico pequeño y señala el recorrido que ha tenido este modelo en el mundo, logrando hitos que otros autos, con mayor antigüedad, no han logrado.

BYD sigue siendo la firma con mayor número de carros eléctricos vendidos en Colombia y el mundo. | Foto: Getty Images

“En junio, salió de la línea de producción el Seagull número un millón. Se lanzó en 15 mercados europeos a principios de este año”, indicó la revista.

En Colombia, los números del Seagull son bastante llamativos; para empezar, BYD es la marca que más vende carros eléctricos en el país y en lo que va de 2025 ya acumula 6.681 unidades matriculadas.

En el caso particular, este modelo vendió en septiembre pasado 240 unidades, solo superado por la Yuan UP, también de BYD, que logró sacar a las calles 424 ejemplares.

De igual forma, en lo que va del año, estos dos modelos también son los más vendidos de 2025. En primer lugar, aparece la Yuan Up con 3.441 unidades, y en la segunda casilla aparece el galardonado Seagull, con 1.958 vehículos matriculados en el país.

Venta de carros eléctricos en Colombia

En septiembre del 2025, la venta de vehículos eléctricos creció en un 151 % con 1.858 unidades vendidas respecto al mismo mes del 2024, representando el 7,5% sobre el total de vehículos vendidos en el país durante el noveno mes del año.

En el segmento de vehículos eléctricos, los SUV, automóviles y pick ups fueron los más vendidos. De manera similar, en el caso de los vehículos híbridos, los segmentos con mayores ventas también fueron los SUV, automóviles y pick-ups.

Time lo destacó su precio y autonomía. | Foto: BYD / API

Las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos eléctricos en septiembre de 2025 fueron Ibagué con un aumento del 2200%, Manizales con un 1500% y Zipaquirá con un 1300%.