Los 20 carros eléctricos más vendidos en octubre y en lo que va de 2025: el Spark sorprendió, pero los chinos lideran

La venta de carros eléctricos sigue registrando números positivos dentro de la industria automotriz en Colombia; de hecho, octubre de 2025 fue el mejor mes para este segmento, teniendo en cuenta las cifras logradas a lo largo de la historia.

Los carros eléctricos registraron, en octubre de 2025, el mayor número de matrículas en la historia de Colombia. | Foto: 123RF

El último mes, según el informe emitido por Fenalco y la Andi, refleja el incremento de las matrículas para carros eléctricos, lo que deja ver cómo las tendencias han venido variando en el mercado colombiano gracias a los diferentes beneficios que estas tecnologías tienen para los colombianos.

Por un lado, en las ciudades donde existen medidas restrictivas como el pico y placa, un carro eléctrico es una de las alternativas para no tener que someterse a esta medida; además, el ahorro en combustible y mantenimientos y el aporte al cuidado del medio ambiente también suman a favor de esta nueva tecnología.

Justamente, el informe indica que en octubre del 2025, la venta de vehículos eléctricos creció un 93,7%, frente al mismo periodo del año pasado, al contabilizar un total de 2.090 unidades vendidas.

Otro dato llamativo es que el total de vehículos comercializados en el décimo mes del año, los eléctricos representaron el 8,3 % sobre el total de las matrículas, lo que representa una cifra histórica en cuanto a registros.

Las 20 marcas con mayor número de carros eléctricos vendidos en octubre de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes octubre fueron Byd, Chery, Chevrolet, Jac y Volvo con participaciones de mercado en el orden de 51,9 %, 8,4 %, 5,3 %, 4,4 % y 3,3 %, representando el 73,3% del total de vehículos eléctricos matriculados en el décimo mes del año.

BYD: 1.085 unidades. CHERY: 176. CHEVROLET: 111. JAC: 91. VOLVO: 70. KIA: 59. GAC: 50. RENAULT: 46. FAW: 45. DEEPAL: 37. BMW: 32. SMART: 29. MG: 28. DONGFENG: 25. CHANGAN: 23. ZEEKR: 21. MINI: 21. TG: 15. AUDI: 15. GREAT WALL: 13

El ahorro en combustible y mantenimiento es uno de los principales beneficios de los carros eléctricos. | Foto: Getty Images

Las 20 marcas con mayor número de carros eléctricos vendidos en lo que va de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y octubre fueron: Byd, Kia, Volvo, Chery y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden 53,7 %, 7,3 %, 5,9 %, 4,0 % y 3,5 % representando el 74,5% del total de vehículos eléctricos matriculados en lo que va corrido del año 2025.

BYD: 7.766 unidades. KIA: 1.054. VOLVO: 859. CHERY: 577. CHEVROLET: 509. BMW: 392. FAW: 354. JAC: 303. RENAULT: 283. MG: 240. ZEEKR: 215. MINI: 196. DONGFENG: 162. CHANGAN: 155. GAC: 149. MERCEDES BENZ: 123. JMC: 112. TG: 105. AUDI: 103. GREAT WALL: 83.

Los 20 carros eléctricos más vendidos en octubre de 2025

En el mes de octubre las participaciones por línea fueron: Byd Yuan Up con el 22,4 %, Byd Seagull con el 14,3 %, Byd Yuan Plus con el 8,1 %, Chery Icar con el 7,4 % y Chevrolet Spark con el 4,7 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 55,8 % del total de vehículos eléctricos matriculados en el décimo mes del año.

El uso de vehículos eléctricos es promovido a través de incentivos tributarios. | Foto: Getty

BYD YUAN UP: 468 unidades. BYD SEAGULL: 298. BYD YUAN PLUS: 169. CHERY ICAR: 154. CHEVROLET SPARK: 98. BYD SEALION: 80 JAC HFC: 73. BYD SONG PLUS: 56. VOLVO EX30: 54. KIA EV5: 47. RENAULT KWID: 44. FAW BESTUNE: 38. GAC AION: 38. CHANGAN DEEPAL S05: 38. BMW IX: 28. MG 4: 26. CHERY EQ7: 22. CHANGAN S07: 19. DONGFENG S50 18: 13. JAC E10X-HFC: 15

Los 20 carros eléctricos más vendidos en lo que va de 2025

Entre enero y octubre las participaciones por línea fueron: Byd Yuan Up con el 27,0 %, Byd Seagull con el 15,6 %, Kia Ev5 con el 5,3 %, Byd Yuan Plus con el 4,8 % y Volvo Ex30 con el 4,6 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 57,4 % del total de vehículos eléctricos matriculados en lo que va corrido del año 2025.