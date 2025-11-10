Suscribirse

Los 20 carros eléctricos más vendidos en octubre y en lo que va de 2025: el Spark sorprendió, pero los chinos lideran

Los vehículos eléctricos registraron en octubre el mejor mes de ventas desde que esta tecnología comenzó a tener auge en el país.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

10 de noviembre de 2025, 5:02 p. m.
Finalmente fue anunciada la llegada del Chevrolet Spark EUV a Colombia: Su precio y fecha de lanzamiento aún están pendientes.
El Chevrolet SparK EUV llegó al mercado y sorprendió al aparecer en el top 5 de los carros eléctricos más vendidos en octubre. | Foto: Suministradas a Semana

La venta de carros eléctricos sigue registrando números positivos dentro de la industria automotriz en Colombia; de hecho, octubre de 2025 fue el mejor mes para este segmento, teniendo en cuenta las cifras logradas a lo largo de la historia.

Contexto: ¿Qué contamina más, un carro eléctrico o uno a gasolina? Estudio aclaró dudas y sorprendió a más de uno
Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios.
Los carros eléctricos registraron, en octubre de 2025, el mayor número de matrículas en la historia de Colombia. | Foto: 123RF

El último mes, según el informe emitido por Fenalco y la Andi, refleja el incremento de las matrículas para carros eléctricos, lo que deja ver cómo las tendencias han venido variando en el mercado colombiano gracias a los diferentes beneficios que estas tecnologías tienen para los colombianos.

Por un lado, en las ciudades donde existen medidas restrictivas como el pico y placa, un carro eléctrico es una de las alternativas para no tener que someterse a esta medida; además, el ahorro en combustible y mantenimientos y el aporte al cuidado del medio ambiente también suman a favor de esta nueva tecnología.

Justamente, el informe indica que en octubre del 2025, la venta de vehículos eléctricos creció un 93,7%, frente al mismo periodo del año pasado, al contabilizar un total de 2.090 unidades vendidas.

Otro dato llamativo es que el total de vehículos comercializados en el décimo mes del año, los eléctricos representaron el 8,3 % sobre el total de las matrículas, lo que representa una cifra histórica en cuanto a registros.

Las 20 marcas con mayor número de carros eléctricos vendidos en octubre de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes octubre fueron Byd, Chery, Chevrolet, Jac y Volvo con participaciones de mercado en el orden de 51,9 %, 8,4 %, 5,3 %, 4,4 % y 3,3 %, representando el 73,3% del total de vehículos eléctricos matriculados en el décimo mes del año.

  1. BYD: 1.085 unidades.
  2. CHERY: 176.
  3. CHEVROLET: 111.
  4. JAC: 91.
  5. VOLVO: 70.
  6. KIA: 59.
  7. GAC: 50.
  8. RENAULT: 46.
  9. FAW: 45.
  10. DEEPAL: 37.
  11. BMW: 32.
  12. SMART: 29.
  13. MG: 28.
  14. DONGFENG: 25.
  15. CHANGAN: 23.
  16. ZEEKR: 21.
  17. MINI: 21.
  18. TG: 15.
  19. AUDI: 15.
  20. GREAT WALL: 13
Contexto: Es uno de los carros eléctricos más vendidos en Colombia y ahora la revista ‘Time’ lo considera uno de los mejores inventos de 2025
En los carros eléctricos, los paneles de baterías están instaladas en el suelo del vehículos.
El ahorro en combustible y mantenimiento es uno de los principales beneficios de los carros eléctricos. | Foto: Getty Images

Las 20 marcas con mayor número de carros eléctricos vendidos en lo que va de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y octubre fueron: Byd, Kia, Volvo, Chery y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden 53,7 %, 7,3 %, 5,9 %, 4,0 % y 3,5 % representando el 74,5% del total de vehículos eléctricos matriculados en lo que va corrido del año 2025.

  1. BYD: 7.766 unidades.
  2. KIA: 1.054.
  3. VOLVO: 859.
  4. CHERY: 577.
  5. CHEVROLET: 509.
  6. BMW: 392.
  7. FAW: 354.
  8. JAC: 303.
  9. RENAULT: 283.
  10. MG: 240.
  11. ZEEKR: 215.
  12. MINI: 196.
  13. DONGFENG: 162.
  14. CHANGAN: 155.
  15. GAC: 149.
  16. MERCEDES BENZ: 123.
  17. JMC: 112.
  18. TG: 105.
  19. AUDI: 103.
  20. GREAT WALL: 83.

Los 20 carros eléctricos más vendidos en octubre de 2025

En el mes de octubre las participaciones por línea fueron: Byd Yuan Up con el 22,4 %, Byd Seagull con el 14,3 %, Byd Yuan Plus con el 8,1 %, Chery Icar con el 7,4 % y Chevrolet Spark con el 4,7 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 55,8 % del total de vehículos eléctricos matriculados en el décimo mes del año.

Contexto: Xiaomi prepara otro gran vehículo eléctrico: se filtran las primeras imágenes de pruebas en condiciones extremas
Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
El uso de vehículos eléctricos es promovido a través de incentivos tributarios. | Foto: Getty
  1. BYD YUAN UP: 468 unidades.
  2. BYD SEAGULL: 298.
  3. BYD YUAN PLUS: 169.
  4. CHERY ICAR: 154.
  5. CHEVROLET SPARK: 98.
  6. BYD SEALION: 80
  7. JAC HFC: 73.
  8. BYD SONG PLUS: 56.
  9. VOLVO EX30: 54.
  10. KIA EV5: 47.
  11. RENAULT KWID: 44.
  12. FAW BESTUNE: 38.
  13. GAC AION: 38.
  14. CHANGAN DEEPAL S05: 38.
  15. BMW IX: 28.
  16. MG 4: 26.
  17. CHERY EQ7: 22.
  18. CHANGAN S07: 19.
  19. DONGFENG S50 18: 13.
  20. JAC E10X-HFC: 15

Los 20 carros eléctricos más vendidos en lo que va de 2025

Entre enero y octubre las participaciones por línea fueron: Byd Yuan Up con el 27,0 %, Byd Seagull con el 15,6 %, Kia Ev5 con el 5,3 %, Byd Yuan Plus con el 4,8 % y Volvo Ex30 con el 4,6 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 57,4 % del total de vehículos eléctricos matriculados en lo que va corrido del año 2025.

  1. BYD YUAN UP: 3.909 unidades.
  2. BYD SEAGULL: 2.256.
  3. KIA EV5: 768.
  4. BYD YUAN PLUS: 698.
  5. VOLVO EX30: 665.
  6. BYD SEALION: 466.
  7. CHERY ICAR: 415.
  8. BMW IX: 365.
  9. FAW BESTUNE: 332.
  10. CHEVROLET SPARK: 301.
  11. KIA EV3: 249.
  12. RENAULT KWID: 227.
  13. JAC HFC: 219.
  14. BYD SONG PLUS: 204.
  15. ZEEKR X: 168.
  16. CHERY EQ7: 162.
  17. MG 4: 160.
  18. CHEVROLET EQUINOX: 112.
  19. GAC AION: 98.
  20. AUDI Q6: 93

