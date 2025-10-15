Xiaomi prepara otro gran vehículo eléctrico: se filtran las primeras imágenes de pruebas en condiciones extremas

Xiaomi sigue adelante con la producción de sus vehículos eléctricos, luego de haber sobrepasado las expectativas con los lanzamientos del SU7 y el YU7, autos que resultaron ser un éxito en ventas en el mercado chino.

En total, Xiaomi solo producirá 100 unidades del SU7 Nürburgring Limited Edition. | Foto: Suministradas por Xiaomi

Mientras intenta salir a flote por los problemas que tuvo que afrontar por cuenta de los miles de pedidos que recibieron en su aplicación por los dos modelos presentados, la compañía china ya ha avanzado en un tercer vehículo que busca apuntarle a otro público y que seguramente tendrá una alta demanda en ese país.

En este orden de ideas, se han conocido imágenes de la fase de pruebas a la que ha sido sometido el Xiaomi YU9, carro que aún no ha sido presentado en sociedad, pero que ya ha sido captado pro algunos curiosos en algunos parajes asiáticos ubicados en las carreteras de Xinjiang, en el noreste de China.

Además de la capturas y videos que han circulado en internet, fue el propio CEO y fundador de Xiaomi, Lei Jun, quien dio una pista irrefutable sobre la existencia de este auto, pues realizó varias publicaciones en sus redes sociales en las que indicaba que se encontraba en pruebas de altura en la zona de Tashkurgan.

Junto al alto ejecutivo de la firma tecnológica se han visto en las imágenes a otros importantes cargos, lo que delata la importancia de estas pruebas, pues muchos podrían pensar que se trata de un simple vistazo; sin embargo, si hay perfiles de este tipo acompañando los ejercicios da para pensar que son test completos como los que surtieron el SU7 y el YU7 antes de ser revelados al mercado.

El Xiaomi YU7 incorpora la primera pantalla panorámica Xiaomi HyperVision de producción en masa de la industria lidera esta innovación, | Foto: Suministradas por Xiaomi

Las publicaciones de Lei Jun han dejado en evidencia las duras pruebas a las que está siendo sometido el nuevo ejemplar de la marca, razón por la que escogieron este territorio donde han encontrado carreteras bastantes exigentes, con empinadas pendientes y con una altura sobre el nivel del mar de más de 3.500 metros, algo que puede afectar el rendimiento de cualquier auto y que evalúa las capacidades del motor y de la batería.

Además de sortear este tipo de obstáculos, el grupo de ingenieros que acompaña las pruebas también evalúa el comportamiento en temperaturas extremas, radiación ultravioleta intensa, problemas con la eficiencia de carga, entre otras duros análisis.

Si bien Xiaomi ha sido bastante hermética con el lanzamiento del YU9, desde ya se conoce que será un SUV de gran tamaño, con más de 5,2 metros de longitud que integrará tecnología híbrida de rango extendido con una batería de 80 kWh, que le brindaría una autonomía de 400 kilómetros, aproximadamente, en modo totalmente eléctrico.

De igual forma, se ha podido confirmar la presencia del sistema de radares LiDAR en algunas unidades, por lo que se especula que en 2026 se podrían presentar diferentes configuraciones para los clientes.