Nueva marca entra en la competencia de gafas inteligentes: estas son las alternativas de los amantes de la tecnología

La tecnología avanza y los “juguetes” extras que brindan los accesorios del día a día terminan siendo un factor diferencial clave para la elección de uno de estos productos.

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Sin duda alguna, las tendencias en las redes sociales y los creadores de contenido terminan teniendo una participación notoria en las compras de los consumidores, por lo que hay que terminar prestándole mucha atención a las novedades digitales.

En el último año, varios influencers llamaron la atención de los internautas al publicar contenidos utilizando unas gafas que grababan video y sonido sin que los demás lo notaran, ya que no exigían un accesorio extra, ya que aparentemente son unos anteojos comunes y corrientes.

En consecuencia, el comercio tecnológico tuvo una reinvención, presentando este nuevo accesorio que le permite a los consumidores tener un factor diferencial en los anteojos que, de igual forma, deben utilizar en su día a día.

Xiaomi es un gigante de la tecnología actualmente, por lo que su incorporación en este comercio es una completa novedad para los fanáticos de la tecnología.

Sin embargo, las Mijia Smart Audio Glasses no tienen cámara, aunque sí permiten la conexión por Bluetooth y permiten realizar llamadas, utilizando audio abierto. A diferencia de las otras marcas pioneras, que graban audio y video.

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En alianza con Meta, la marca de gafas lanzó su producto, ofreciendo la oportunidad de hacer llamadas, enviar audios y usar asistentes de voz. Además, tienen micrófonos avanzados, lo que permite una buena calidad de llamada.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, llevará la superinteligencia personal a todos los usuarios con las gafas como principal dispositivo. Foto: Bloomberg via Getty Images

Su factor diferencial y más llamativo: la cámara y sus funciones de IA. El precio de estos anteojos está alrededor de $1′400.000.

Bose también entró en la competencia, manteniéndose fiel a su especialidad histórica: la calidad del sonido. La compañía apuesta por ofrecer a los usuarios de estas gafas una experiencia óptima, especialmente en llamadas. Quienes deseen adquirir este producto deberán pagar un valor cercano a $1′000.000.

Mientras que el nuevo competidor Xiaomi entra en la competencia con un precio cercano a los $750.000; sin embargo, las características de su producto son diferentes.

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Por último, marcas alternativas como Razer y Lucyd ofrecen este tipo de gafas, solamente permitiéndoles a sus usuarios el diferencial de conectarse en audio y voz, sin permitirles la grabación de video como lo hacen las que inicialmente llamaron la atención de los internautas.

Esta última alternativa de “bajo costo” tiene alternativas desde los $320.000, lo que la convierte en una opción interesante para los consumidores que tengan un presupuesto menor.