Tecnología

Mark Zuckerberg lanzó inquietante predicción sobre la tecnología que podría reemplazar a los ‘smartphones’ en el futuro: “Difícil de imaginar”

El empresario afirmó que, en un futuro cercano, será casi impensable un escenario en el que la mayoría de los usuarios no emplee gafas inteligentes con inteligencia artificial.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

30 de enero de 2026, 1:51 p. m.
Mark Zuckerberg vaticinó cuándo será el fin de los celulares.
Mark Zuckerberg vaticinó cuándo será el fin de los celulares. Foto: Semana, con imágenes de Getty Images

Mark Zuckerberg es considerado una de las personalidades más determinantes de la era digital. Como fundador de Facebook, impulsó un cambio profundo en la manera en que millones de personas alrededor del mundo se relacionan, comparten contenidos y acceden a la información, consolidando un nuevo modelo de comunicación global mediado por plataformas tecnológicas.

En una reciente conferencia telefónica de resultados del cuarto trimestre de 2025 de Meta, el empresario afirmó que, en un futuro cercano, resultará casi impensable un escenario en el que la mayoría de los usuarios no empleen gafas inteligentes con inteligencia artificial.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, llevará la superinteligencia personal a todos los usuarios con las gafas como principal dispositivo.
Mark Zuckerberg, CEO de Meta, llevará la superinteligencia personal a todos los usuarios con las gafas como principal dispositivo. Foto: Bloomberg via Getty Images

El directivo explicó que la empresa ha intensificado su enfoque en los wearables de inteligencia artificial (IA), luego de redirigir los recursos de Reality Labs y restar prioridad al metaverso, al tiempo que comparó el momento actual de estas gafas con la etapa previa al auge masivo de los smartphones.

“Miles de millones de personas usan gafas o lentes de contacto. Es difícil imaginar un mundo, dentro de unos años, donde la mayoría de las gafas que la gente usa no sean gafas con IA”, sostuvo el ejecutivo.

Tecnología

El nuevo asteroide 2024 YR4 tiene una posibilidad récord de impactar con la Luna: ¿qué pasaría si hay un choque?

Tecnología

¿Existieron las primeras baterías hace 2.000 años? El objeto arqueológico que podría reescribir la historia de la electricidad

Tecnología

El truco para evitar que alguien lo espíe en WhatsApp: revise estos ajustes una vez al mes para comprobarlo

Tecnología

No fue solo Elon Musk; ahora el creador de Telegram señaló: “Hay que estar loco para creer que WhatsApp es seguro”

Tecnología

Tras estudiar a 17 mil jóvenes, la investigación ha señalado el ‘precio’ psicológico de llegar soltero a los 30 años

Tecnología

Histórico avance científico: tres puntos logran eliminar el cáncer de páncreas más común en modelos experimentales

Tecnología

Adiós a los riesgos de Magis TV: aplicaciones legales y gratuitas para ver películas sin poner en peligro sus datos

Tecnología

Meta endurece las reglas: menores no podrán acceder a personajes de IA sin la supervisión de los padres

Tecnología

Meta impulsa su infraestructura de IA con una nueva iniciativa, ¿de qué se trata?

Tecnología

La nueva adquisición de Mark Zuckerberg: una startup que cambiará la forma de usar la tecnología

La advertencia de uno de los padres de la inteligencia artificial sobre el futuro de la IA: este sería su verdadero rol en la sociedad

Las afirmaciones del directivo están respaldadas por datos que Meta califica como sólidos. Según explicó Zuckerberg, las ventas de las gafas inteligentes de la empresa se multiplicaron por tres durante el último año, un desempeño que, a su juicio, las posiciona entre “uno de los productos electrónicos de consumo de más rápido crecimiento en la historia”.

En la actualidad, Meta ofrece al mercado distintos modelos de este tipo de gafas, incluidos los desarrollados en alianza con marcas reconocidas como Ray-Ban y Oakley. Estas últimas están pensadas especialmente para actividades deportivas, un ámbito que la compañía considera clave y con alto potencial de adopción entre los usuarios.

El conductor que arrolló a una multitud en Nueva Orleans llevaba puestas las gafas Meta, reveló el FBI.
Estos dispositivos resultan menos intrusivos que los visores de realidad virtual y ofrecen funciones prácticas de uso inmediato. Foto: AP

La apuesta por las gafas inteligentes refleja un cambio evidente en la hoja de ruta de Meta. Tras destinar fuertes inversiones al metaverso sin alcanzar el impacto esperado, la empresa optó por enfocar sus recursos en tecnologías más integradas a la vida cotidiana y en el fortalecimiento de sus propios sistemas de inteligencia artificial, al destacar que estos dispositivos resultan menos intrusivos que los visores de realidad virtual y ofrecen funciones prácticas de uso inmediato.

Más de Tecnología

La amenaza del asteroide 2024 YR4 podría ser mitigada si impacta la Luna en lugar de la Tierra.

El nuevo asteroide 2024 YR4 tiene una posibilidad récord de impactar con la Luna: ¿qué pasaría si hay un choque?

Mark Zuckerberg vaticinó cuándo será el fin de los celulares y reveló que serían reemplazados por uno de sus inventos.

Mark Zuckerberg lanzó inquietante predicción sobre la tecnología que podría reemplazar a los ‘smartphones’ en el futuro: “Difícil de imaginar”

Las vasijas de terracota halladas en Khujut Rabu contenían cilindros de cobre con varillas de hierro sellados con betún. En la foto, reconstrucciones de la "batería de Bagdad".

¿Existieron las primeras baterías hace 2.000 años? El objeto arqueológico que podría reescribir la historia de la electricidad

Los expertos recomiendan revisar estos ajustes una vez al mes para comprobarlo.

El truco para evitar que alguien lo espíe en WhatsApp: revise estos ajustes una vez al mes para comprobarlo

Las promesas de seguridad de WhatsApp quedaron bajo cuestionamiento luego de recientes señalamientos públicos.

No fue solo Elon Musk; ahora el creador de Telegram señaló: “Hay que estar loco para creer que WhatsApp es seguro”

Las diferencias emocionales entre jóvenes se hicieron más visibles con el paso de los años.

Tras estudiar a 17 mil jóvenes, la investigación ha señalado el ‘precio’ psicológico de llegar soltero a los 30 años

La combinación de varios medicamentos mostró resultados inéditos frente al cáncer de páncreas.

Histórico avance científico: tres puntos logran eliminar el cáncer de páncreas más común en modelos experimentales

Algunas aplicaciones de streaming no oficiales pueden convertirse en una amenaza digital silenciosa.

Adiós a los riesgos de Magis TV: aplicaciones legales y gratuitas para ver películas sin poner en peligro sus datos

La química del agua marina pudo influir más en la temperatura terrestre que los propios continentes.

El día que el mar ‘congeló’ el mundo: el hallazgo químico que explica por qué la Tierra se volvió una bola de nieve

Google Maps es una aplicación que ofrece información en tiempo real.

Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

Noticias Destacadas