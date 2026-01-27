La advertencia de uno de los padres de la inteligencia artificial sobre el futuro de la IA: este sería su verdadero rol en la sociedad

Con más de cuatro décadas de trayectoria en el ámbito de la informática, Yann LeCun, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial, es una de las figuras más influyentes en el desarrollo de esta tecnología en la actualidad. Su labor como jefe de IA en Meta fortaleció su prestigio, y hoy es reconocido por expertos como una voz autorizada para analizar el rumbo y los desafíos del sector.

Tras abandonar la compañía, encontró la libertad para expresar sin reservas su visión crítica sobre la industria. Según su análisis, las grandes empresas de Silicon Valley están destinando enormes sumas de dinero a iniciativas que no conducen a la inteligencia artificial hacia los objetivos prometidos, mientras las fallas de estos sistemas se multiplican y “se acumulan como coches en un accidente”.

“Existe un efecto manada donde todos en Silicon Valley tienen que trabajar en lo mismo (...) Esto no deja mucho espacio para otros enfoques que podrían ser mucho más prometedores a largo plazo”, precisó en una entrevista para The New York Times.

De acuerdo con LeCun, los modelos de lenguaje actuales, como los que impulsan herramientas populares de IA conversacional, presentan limitaciones estructurales importantes. A su juicio, este tipo de sistemas no representa el camino adecuado para alcanzar una inteligencia comparable a la humana, y mucho menos un nivel superior.

Además, el investigador ha sido enfático en señalar que la industria ha concentrado casi todos sus esfuerzos en este enfoque. Según su visión, la dependencia excesiva de los LLM ha reducido la exploración de alternativas más prometedoras para el desarrollo de una inteligencia artificial verdaderamente avanzada.

Durante su etapa en Meta, LeCun promovió con firmeza la investigación abierta como motor del progreso tecnológico. Consideraba que compartir conocimientos y resultados de forma libre permitiría “progresar más rápido” y, al mismo tiempo, disminuir los riesgos asociados a desarrollos cerrados y opacos.

Sin embargo, advierte que muchas compañías están abandonando ese principio para proteger su ventaja competitiva, lo que podría volverse en su contra. En ese contexto, estima que China avanza con mayor agilidad y podría superar a Silicon Valley, impulsada por talento e ideas que, según él, en Estados Unidos suelen subestimarse por una sensación de superioridad difícil de romper.

Para LeCun, el concepto de inteligencia artificial general no solo es incorrecto, sino que también entraña riesgos al alimentar expectativas poco realistas. A su juicio, la idea de sistemas con conciencia propia capaces de reemplazar a los seres humanos no corresponde con el estado actual de la tecnología ni con escenarios plausibles a futuro.

El experto reitera su rechazo a ese término en distintos espacios públicos y recientemente expresó su cansancio por su uso constante durante un evento de Nvidia. En ese contexto, subrayó que la IA está destinada a convertirse en una herramienta poderosa, no en una amenaza autónoma”.

Según su visión, la inteligencia artificial será un apoyo clave para los trabajadores al facilitar tareas rutinarias y procesos automatizables, pero no llegará a sustituir a las personas. En contraposición a las advertencias de figuras como Sam Altman o Elon Musk, sostiene que la tecnología carece de la capacidad necesaria para reemplazar por completo el trabajo humano.