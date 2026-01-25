Tecnología

Los chips bajo la piel ya son una realidad: la verdad oculta detrás de esta avanzada tecnología que promete cambiarlo todo

En la actualidad, el avance acelerado de la tecnología ha permitido que estos dispositivos existan y comiencen a implementarse en distintos contextos reales.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

25 de enero de 2026, 12:59 p. m.
A pesar de su tamaño diminuto —similar a un grano de arroz—, su impacto potencial es significativo.
A pesar de su tamaño diminuto —similar a un grano de arroz—, su impacto potencial es significativo. Foto: Getty Images

Lo que hace algunos años parecía propio de la ciencia ficción hoy es una realidad. Se trata de los chips o implantes que se colocan debajo de la piel y que han sido diseñados con distintos fines. Son dispositivos diminutos, similares a un grano de arroz, de diseño minimalista, pero cuyo uso ha despertado múltiples inquietudes.

Estos implantes pueden tener aplicaciones en el sector de la salud, la seguridad o los sistemas de pago. En el ámbito médico, por ejemplo, permiten almacenar información básica del paciente, como datos de identificación, alergias, tipo de sangre o un historial clínico esencial, lo que podría resultar clave en situaciones de emergencia.

Por otro lado, algunos chips están pensados para funcionar como medios de pago o como llaves de acceso a servicios digitales, de forma similar a una tarjeta bancaria o a un teléfono móvil. Esta funcionalidad busca simplificar las transacciones cotidianas y reducir la dependencia de objetos físicos.

Durante años, la idea de implantar chips bajo la piel fue vista como un concepto futurista, propio de películas y novelas de ciencia ficción.
Durante años, la idea de implantar chips bajo la piel fue vista como un concepto futurista, propio de películas y novelas de ciencia ficción. Foto: Getty Images

Sin embargo, surgen preguntas inevitables: ¿representan un verdadero peligro?, ¿qué tan seguro es utilizarlos?, ¿qué riesgos pueden implicar? Aunque vivimos en una era de grandes avances tecnológicos, aún persisten múltiples interrogantes en torno a esta poderosa herramienta y al futuro que podría traer consigo.

Tecnología

El cielo bíblico de Dios sí existiría y un científico de Harvard tendría su ubicación: el impresionante hallazgo que causa revuelo

Tecnología

El enigma de la tumba de Huitzo, ¿qué tipo de rituales zapotecos se practicaban en este recinto sagrado?

Tecnología

“Una fuerza invisible”: el papa León XIV enciende las alarmas sobre el poder de la inteligencia artificial

Tecnología

Elon Musk soltó una “predicción” benigna: así sería la vida en la Tierra, según el magnate

Tecnología

Advierten sobre mensaje de texto que sería parte de una estafa: “Abrir enlace”

Tecnología

Preocúpese si recibe una llamada con el +45, prefijo de Dinamarca: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

Tecnología

Apple transformará a Siri en un chatbot con inteligencia artificial: así se perfila como la gran novedad de iOS 27

Vehículos

Inteligencia artificial y vehículos, dos mundos lejanos que cada vez están más cerca: así han hecho ‘match’

Tecnología

CES 2026: AMD presentó lo que sería una nueva tendencia de procesadores en medio de la competencia por la IA

Tecnología

Apple renueva sus dispositivos con el chip M5: esto es lo que puede hacer el procesador más avanzado para IA

Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

Un salto hacia la biotecnología

Tal vez haya escuchado este término en más de una ocasión, aunque no conozca con exactitud cómo funciona. La biotecnología es una rama de la ciencia que combina la biología y la tecnología con el objetivo de mejorar la calidad de vida humana, mediante el uso de organismos vivos, células o moléculas biológicas para desarrollar productos y procesos innovadores.

No obstante, como advierte el portal especializado Computer Hoy, existen dos aspectos clave que deben tenerse en cuenta en materia de seguridad: la integridad física del usuario y la ciberseguridad. Esto se debe a que el hackeo de un chip implantado en el cuerpo podría acarrear consecuencias graves e incluso potencialmente mortales.

Los implantes de chips NFC pueden provocar efectos leves, como inflamación o desplazamiento durante su instalación. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte sobre el posible riesgo de interferencia electromagnética con dispositivos médicos electrónicos, según la fuente citada.

Algunos chips funcionan como medios de pago, sustituyendo tarjetas bancarias o dispositivos móviles.
Algunos chips funcionan como medios de pago, sustituyendo tarjetas bancarias o dispositivos móviles. Foto: Getty Images

Estos chips son biocompatibles, funcionan de manera pasiva —sin necesidad de batería— y solo se activan a corta distancia. Sin embargo, al igual que las tarjetas con tecnología NFC, su información podría ser clonada si un lector se acerca a pocos centímetros. Aunque se trata de un escenario poco frecuente y con bajas probabilidades, ya que implicaría un acceso muy cercano al implante, sigue siendo un riesgo de seguridad que debe considerarse antes de optar por esta tecnología.

En términos de adopción, no todas las personas están dispuestas a dar este paso, especialmente por motivos de salud. Implantarse un chip bajo la piel es una decisión trascendental, pues se trata de un dispositivo permanente, a diferencia de elementos como el teléfono móvil o las tarjetas físicas.

A esto se suma que el costo del chip y de su instalación resulta poco competitivo frente a otros dispositivos con tecnología NFC. Además, existe el riesgo de obsolescencia tecnológica, lo que implicaría someterse nuevamente a un procedimiento para actualizar el implante.

Más de Tecnología

La existencia de Dios ha sido motivo de debate durante décadas.

El cielo bíblico de Dios sí existiría y un científico de Harvard tendría su ubicación: el impresionante hallazgo que causa revuelo

La Tumba 10 ha sido descrita como parte de un ritual o acto relacionado con el culto a los ancestros.

El enigma de la tumba de Huitzo, ¿qué tipo de rituales zapotecos se practicaban en este recinto sagrado?

El papa León XIV alerta sobre la IA y el riesgo de delegar el pensamiento a las máquinas.

“Una fuerza invisible”: el papa León XIV enciende las alarmas sobre el poder de la inteligencia artificial

A pesar de su tamaño diminuto —similar a un grano de arroz—, su impacto potencial es significativo.

Los chips bajo la piel ya son una realidad: la verdad oculta detrás de esta avanzada tecnología que promete cambiarlo todo

Durante un foro internacional, Musk dejó un mensaje inesperadamente esperanzador.

Elon Musk soltó una “predicción” benigna: así sería la vida en la Tierra, según el magnate

Los ciberdelincuentes aprovechan el constante movimiento de compras por internet.

Advierten sobre mensaje de texto que sería parte de una estafa: “Abrir enlace”

Uno de los prefijos que más se repite es el +45, correspondiente a Dinamarca, lo que llama la atención de los usuarios.

Preocúpese si recibe una llamada con el +45, prefijo de Dinamarca: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

Apple ha extendido el plazo de lanzamiento para la próxima generación de Siri.

Apple transformará a Siri en un chatbot con inteligencia artificial: así se perfila como la gran novedad de iOS 27

La NASA explica cómo será el final del Sol y qué ocurrirá con la Tierra.

El sistema solar tendría un destino final aterrador: la NASA revela nuevas imágenes sobre la posible muerte del Sol y de la Tierra

Un evento anual que ocurre cada mes de octubre, producto de los restos que deja el cometa Halley en su recorrido alrededor del Sol.

Líridas en 2026: esta es la fecha exacta de la extraordinaria lluvia de estrellas que se podrá ver desde Colombia

Noticias Destacadas