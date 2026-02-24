Meta y AMD firman un acuerdo histórico y millonario que impulsa la carrera global por los chips de IA

Meta Platforms y Advanced Micro Devices (AMD) confirmaron un acuerdo que amplía la alianza estratégica entre ambas empresas para el suministro de unidades de procesamiento gráfico de IA equivalentes al despliegue de 6 gigavatios y que incluye la emisión de un warrant en favor del dueño de Facebook que podría alcanzar una participación de hasta el 10 % en el fabricante tecnológico estadounidense.

La primera implementación, cuyos envíos están programados para el segundo semestre de 2026, se utilizará una GPU AMD Instinct personalizada basada en la arquitectura MI450 para ofrecer plataformas de IA optimizadas para las cargas de trabajo de Meta a escala de gigavatios.

En el marco del acuerdo, AMD emitió en favor de Meta un warrant vinculado al rendimiento para la adquisición gradual de hasta 160 millones de acciones ordinarias del fabricante tecnológico a un precio de ejercicio de 0,01 dólares por acción, que podría llegar a otorgar a la compañía dirigida por Mark Zuckerberg una participación de hasta el 10% en su socio. Este instrumento estará vigente hasta el 23 de febrero de 2031.

Asimismo, junto al cumplimiento de ciertas condiciones técnicas y comerciales por parte de Meta antes de ejercer su derecho, la adquisición de acciones de AMD a través de este derivado está sujeta además al logro de umbrales específicos para el precio de las acciones el fabricante tecnológico, con un umbral de 600 dólares por acción para el tramo final.

“Esta colaboración multianual y multigeneracional, que abarca GPU Instinct, CPU EPYC y sistemas de IA a escala de rack, alinea nuestras hojas de ruta para ofrecer una infraestructura de alto rendimiento y eficiencia energética, optimizada para las cargas de trabajo de Meta, acelerando una de las mayores implementaciones de IA de la industria y colocando a AMD en el centro del desarrollo global de la IA”, comentó Lisa Su, presidenta y consejera delegada de AMD.

De su lado, Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, se ha mostrado entusiasmado con formar una alianza a largo plazo con AMD para implementar computación de inferencia eficiente y ofrecer superinteligencia personal.

“Este es un paso importante para Meta en la diversificación de nuestra computación. Espero que AMD sea un socio importante durante muchos años”, añadió.

El acuerdo con Meta es el segundo de características parecidas anunciado por AMD, que en octubre anunció una colaboración estratégica plurianual con OpenAI para impulsar la infraestructura de IA de nueva generación mediante el despliegue de varias generaciones de microprocesadores del fabricante estadounidense, que otorgó también a la startup dirigida por Sam Altman la posibilidad de hacerse hasta con un 10% del capital de la empresa a través de un warrant en función del cumplimiento de una serie de hitos.

