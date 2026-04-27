Windows dice adiós a las actualizaciones obligatorias: así funcionará la nueva opción para pausarlas, omitirlas o programarlas

Microsoft permitirá pausar las actualizaciones de Windows de forma prácticamente indefinida, ofreciendo la posibilidad de retrasarlas por periodos de hasta 35 días, con la opción de extender esa pausa tantas veces como sea necesario. Además, también será posible omitir actualizaciones durante la configuración inicial del sistema o en los reinicios del equipo.

Aunque las actualizaciones son esenciales para mantener la seguridad y el correcto funcionamiento de los computadores, la compañía está introduciendo nuevas opciones orientadas a dar a los usuarios un mayor control sobre el momento en que se instalan. El objetivo es evitar interrupciones en momentos inoportunos que afecten al ritmo de trabajo.

El sofisticado engaño que hay detrás de una supuesta actualización de Windows: así funciona la nueva amenaza

En este sentido, Microsoft ha explicado que ha mejorado la función de “Pausar actualizaciones” en Windows Update, con el fin de que los usuarios puedan gestionar de forma más flexible cuándo se aplican los cambios y planificarlos con mayor facilidad.

Para ello, al pausar una actualización, los usuarios encontrarán una nueva interfaz en forma de calendario, que permitirá seleccionar una fecha concreta dentro de un margen de hasta 35 días. De este modo, es posible programar el momento exacto en el que se desea reanudar la instalación.

Según ha detallado la compañía en su blog oficial, esta mejora está pensada para adaptar las actualizaciones a situaciones del día a día, como semanas de trabajo especialmente intensas, exámenes, conferencias o viajes, evitando así interrupciones innecesarias.

No obstante, si el periodo de 35 días no resulta suficiente, los usuarios podrán volver a pausar las actualizaciones y ampliar la fecha de finalización tantas veces como deseen. “Puedes volver a pausar el servicio hasta por 35 días, sin límite en la cantidad de veces que puedes restablecer la fecha de finalización de la pausa”, ha señalado la compañía.

Estos cambios se están implementando primero en los canales Dev y Beta para evaluar su funcionamiento antes de un despliegue general. Foto: Getty Images

En la práctica, esto permite que las actualizaciones de Windows puedan posponerse de manera indefinida, siempre que el usuario renueve la pausa periódicamente.

Además, Microsoft ha recordado que ya existe la opción de omitir actualizaciones durante la configuración inicial del dispositivo, una función implementada a principios de este año, que permite acceder más rápidamente al escritorio y descargar las actualizaciones más adelante.

En la misma línea, la compañía también ha anunciado que será posible reiniciar o apagar el equipo sin verse obligado a instalar las actualizaciones pendientes, que a menudo aparecen en momentos imprevistos.

Con este cambio, el menú de encendido seguirá mostrando las opciones habituales de Reiniciar y Apagar, pero también incorporará alternativas específicas como “Actualizar y reiniciar” o “Actualizar y apagar”, disponibles cuando corresponda.

Así podrás posponer las actualizaciones sin límite real. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Microsoft, además, ha señalado que ofrecerá información más clara sobre las actualizaciones disponibles, especificando si afectan a componentes como la pantalla, el audio, la batería, extensiones, HDC u otros controladores.

Por último, la compañía ha adelantado que unificará parte del proceso de actualización para reducir la cantidad de reinicios mensuales. En lugar de aplicar múltiples actualizaciones por separado, estas se agruparán para instalarse de una sola vez.

A partir de 2027 los teléfonos celulares no volverán a ser como antes en la UE: nueva normativa será obligatoria

Como resultado, los usuarios del programa Windows Insider en los canales Dev y Beta recibirán actualizaciones semanales, mientras que las versiones comerciales con acceso anticipado tendrán ciclos bimensuales, y el resto de usuarios experimentará reinicios mensuales.

Estos cambios ya están comenzando a implementarse en Windows Update para los canales Dev y Beta del programa Windows Insider, con el objetivo de probar una experiencia de actualización más flexible y menos intrusiva.

*Con información de Europa Press.