El veredicto de Microsoft para los equipos de Windows 11 que no se actualicen: ¿dejarán de funcionar?

Existe una fecha marcada en el calendario de la tecnología: junio de 2026. Muchos usuarios de Windows 11 han comenzado a preocuparse por si sus computadores dejarán de ser útiles de la noche a la mañana debido a la caducidad de ciertos certificados de seguridad.

Ante la confusión, expertos e ingenieros de Microsoft han salido a aclarar qué pasará realmente con los equipos que no realicen esta transición técnica.

El mito del “apagón digital” desmentido

La duda más recurrente es si el computador dejará de encender una vez que pase la fecha límite. La respuesta oficial es tranquilizadora: el sistema seguirá arrancando y funcionando con total normalidad. Microsoft ha confirmado que no habrá un bloqueo del equipo; podrán seguir accediendo a los programas y archivos como siempre.

Gracias a esta combinación de diseño reforzado y materiales resistentes, el dispositivo —ya sea un portátil, un monitor o incluso un mini PC— queda firmemente sujeto al mobiliario. Foto: Getty Images

Sin embargo, hay una “letra pequeña” importante. Aunque la PC funcione, su seguridad entrará en un estado de degradación permanente. Esto sucede porque el equipo dejará de recibir actualizaciones críticas que lo protegen de virus modernos, quedando estancado en un nivel de defensa antiguo.

El “guardián” del encendido necesita una nueva llave

Para entender el problema, hay que conocer al Arranque Seguro (Secure Boot). Piense en él como un guardia de seguridad que revisa los documentos de cada programa antes de permitir que el computador encienda por completo. Actualmente, este guardia usa “credenciales” del año 2011 que están por vencer.

Según información citada por Computerhoy, las tareas automáticas y herramientas internas pueden absorber buena parte del ancho de banda. Foto: NurPhoto via Getty Images

Como estas llaves digitales caducan en 2026, Microsoft está enviando nuevas versiones que protegen el equipo hasta el año 2038. Si no se actualizan, el “guardia” simplemente no sabrá cómo reconocer nuevas amenazas o programas dañinos que intenten colarse al prender el equipo.

En resumen, los computadores seguirán encendiendo con normalidad, pero quedarán vulnerables y sin acceso a futuras versiones de Windows debido a que los certificados de seguridad actuales caducan en junio de 2026.

¿Por qué el PC se reinicia sola varias veces?

Muchos usuarios han notado que, al aplicar estos cambios, la PC se reinicia de forma inusual varias veces seguidas. Esto no es un error. El proceso es comparable a una pequeña “cirugía” en el firmware UEFI, que es el cerebro básico que controla las piezas físicas de la computadora antes de que Windows cargue.

Se requieren varios ciclos: uno para preparar los archivos nuevos, otro para instalarlos en la placa base y uno final para activar el nuevo sistema de seguridad. Además, los expertos recomiendan no borrar una carpeta llamada “SecureBoot” que ha aparecido en muchos sistemas, ya que es la pieza clave para que este proceso se complete con éxito.