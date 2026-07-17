La ‘megaciudad’ flotante que podría albergar a 50.000 personas: así es el ambicioso proyecto que cambiaría la forma de vivir

La idea de construir ciudades flotantes ha dejado de ser un concepto propio de la ficción para convertirse en lo que podría convertirse en una posibilidad. Prueba de ello fue el acuerdo suscrito hace algunos años por la Polinesia Francesa para desarrollar la primera ciudad flotante y semiautónoma del mundo. Aunque el proyecto no llegó a materializarse, podría transformar la forma en que las personas habitan el planeta.

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La propuesta contemplaba una megaciudad flotante de cerca de 1,6 kilómetros de longitud, 240 metros de ancho y 30 cubiertas de altura, con capacidad para albergar a unas 80.000 personas entre residentes, visitantes y tripulación.

Con un costo estimado de 12.000 millones de libras esterlinas, según información reseñada en Okdiario, la estructura superaría en tamaño a muchos pueblos e incluso a numerosos cruceros modernos. Además, estaría impulsada por energía nuclear para garantizar la autonomía y el funcionamiento continuo de esta innovadora ciudad sobre el océano.

Aunque el proyecto no llegó a materializarse, podría transformar la forma en que las personas habitan el planeta. Foto: Getty Images / Alexander Gutkin

La propuesta contempla una embarcación diseñada para funcionar como una ciudad permanente en alta mar, con capacidad para albergar a 50.000 residentes. Su objetivo sería ofrecer un estilo de vida estable mientras recorre el mundo, completando una vuelta al planeta aproximadamente cada dos años y medio.

A diferencia de los cruceros tradicionales, este gigantesco barco no atracaría en puertos internacionales, sino que emplearía ferris y embarcaciones auxiliares para trasladar a las personas hacia tierra firme, una estrategia pensada para reducir la congestión turística en los destinos visitados.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Además de servir como residencia, el proyecto buscaría ofrecer todos los servicios necesarios para una comunidad autosuficiente. El complejo incluiría viviendas, hoteles, instituciones educativas desde primaria hasta educación superior, hospitales, bancos, oficinas y centros de convenciones.

También contaría con museos, salas de conciertos, instalaciones deportivas, una amplia zona comercial, un estadio con capacidad para 15.000 espectadores y un parque acuático, convirtiéndose en una ciudad flotante equipada para satisfacer las necesidades de sus habitantes y visitantes.

El complejo incluiría viviendas, hoteles, instituciones educativas desde primaria hasta educación superior, hospitales, bancos, oficinas y centros de convenciones. Foto: Getty Images

El proyecto Freedom Ship comenzó a tomar forma en la década de 1990 gracias al ingeniero estadounidense Norman Nixon, quien imaginó una ciudad flotante capaz de albergar a miles de personas mientras recorría el mundo. Aunque la iniciativa fue presentada en diversas ocasiones y despertó interés a nivel internacional, nunca logró obtener la financiación necesaria para iniciar su construcción.

Después de varios años sin avances, sus promotores aseguran que el proyecto ha vuelto a llamar la atención de potenciales inversionistas y que, de conseguir los recursos, la construcción de una o varias unidades podría completarse en un corto plazo.

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La principal meta continúa siendo reunir el capital inicial para hacer realidad esta ambiciosa propuesta. El plan contempla fabricar el casco de la embarcación por secciones en Indonesia y posteriormente ensamblarlo en el mar, un proceso diseñado para facilitar una obra de semejante magnitud.

Además, el mantenimiento del barco podría realizarse mientras permanece en funcionamiento, sin necesidad de interrumpir sus operaciones. Aunque el proyecto sigue generando dudas debido a su enorme escala y complejidad, sus impulsores mantienen la convicción de que esta ciudad flotante aún puede pasar de ser un concepto a convertirse en una realidad.