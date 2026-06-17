EE. UU. está por hacer la primera prueba de un buque dron capaz de lanzar ataques inimaginables con artillería hipersónica

La Marina de los Estados Unidos esta preparando lo que sería una transformación radical en su estrategia de defensa marítima, estaría diseñando una combinación de tecnología robótica y armas de alta velocidad.

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Lo que busca la prueba es atacar con precisión desde lugares remotos sin poner en riesgo la vida de un solo marino.

El gigante autónomo “Marauder”

El buque llamado Marauder, una embarcación de 55 metros de largo que destaca por ser autónoma. Esto significa que es básicamente un “buque dron” de gran tamaño que puede navegar y cumplir misiones sin necesidad de una tripulación humana a bordo.

Con 55 metros de eslora, esta embarcación autónoma representa una nueva generación de buques militares. Foto: Saronic

Este buque tiene la capacidad de cargar hasta 150 toneladas, lo que le permite transportar equipos pesados y armamento sofisticado a zonas donde un barco convencional sería demasiado vulnerable o llamativo. Al evitar que vaya una tripulación humana al interior del barco, el ejército puede operar en aguas peligrosas con mayor libertad.

El poder del misil Blackbeard: Velocidad que desafía defensas

Lo que hace realmente temible al Marauder es su carga: el sistema de misiles Blackbeard. Estos proyectiles son de tipo hipersónico, un término técnico que se refiere a objetos que viajan a velocidades extremas, superando con creces la velocidad del sonido.

Debido a esta rapidez asombrosa, los sistemas de defensa actuales tienen muchas dificultades para detectarlos o detenerlos a tiempo. Al integrar estos misiles en barcos robóticos, los comandantes militares ganan la capacidad de disparar desde múltiples puntos del mapa, lo que dificulta enormemente que un adversario pueda predecir o bloquear un ataque.

Una estrategia de “muro invisible” y disuasión

La alianza entre las empresas Saronic y Castelion, responsables del barco y el misil respectivamente, busca fortalecer la disuasión. En el ámbito militar, la disuasión es la capacidad de demostrar tanto poder que el enemigo decide no atacar por miedo a las consecuencias.

Los proyectiles Blackbeard están diseñados para viajar a velocidades que superan ampliamente la del sonido. Foto: Getty Images

La idea es fabricar estas unidades de forma masiva —se estima una producción de hasta 20 barcos al año— para que el despliegue sea rápido, económico y escalable. Tener muchos de estos barcos patrullando significa que el alcance real de las fuerzas armadas se vuelve mucho más amplio y difícil de rastrear.

La cuenta regresiva hacia 2027

Aunque el Marauder ya ha comenzado sus primeras pruebas de navegación este verano, el hito más importante ocurrirá en 2027. Ese será el año en que se realice la primera prueba real de lanzamiento de misiles hipersónicos desde esta plataforma sin tripulación.

Si todo sale según lo planeado, para finales de esta década la forma en que entendemos las batallas navales habrá cambiado para siempre, dando paso a una era donde los “barcos fantasma” serán los nuevos guardianes del mar.