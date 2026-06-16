El gobierno de Estados Unidos suspende inmediatamente una herramienta que generó “preocupación por la seguridad nacional”

En una decisión sin precedentes que ha sacudido el mundo tecnológico, el gobierno de los Estados Unidos ha ordenado la suspensión inmediata de Fable 5 y Mythos 5, las herramientas más potentes de la empresa Anthropic.

La Casa Blanca intervino en la expansión del modelo de IA Mythos de Anthropic por riesgos de seguridad

Esta medida, tomada bajo el argumento de proteger la “seguridad nacional”, obligó a la compañía a desactivar estos sistemas para todos sus usuarios de forma repentina.

Una orden sin excepciones y un cierre global

Aunque la directiva gubernamental buscaba inicialmente evitar que personas extranjeras (dentro y fuera de EE. UU.) usaran la tecnología, la realidad técnica fue distinta. Para cumplir estrictamente con la ley, Anthropic tuvo que “apagar” el acceso a estos modelos para toda su base de clientes sin previo aviso.

Fable 5 y Mythos 5 dejaron de estar disponibles para los usuarios. Foto: Getty Images

En su comunicado oficial, la empresa explicó la magnitud de la acción: “Como consecuencia de esta orden, debemos desactivar Fable 5 y Mythos 5 de forma inmediata para todos nuestros clientes a fin de garantizar su cumplimiento”, comentó Anthropic en su comunicado.

¿Qué es un “jailbreak” y por qué asusta a las autoridades?

El conflicto principal radica en una técnica llamada “jailbreak” (que se traduce como “fuga de la cárcel”). Básicamente, esto ocurre cuando un usuario astuto logra engañar a la inteligencia artificial para que ignore sus reglas de seguridad y haga algo que tiene prohibido.

El gobierno afirma haber descubierto un método para que la IA realice tareas de ciberseguridad peligrosas, como analizar códigos de computadora para encontrar fallos. Según Anthropic, la evidencia recibida del gobierno consiste en pedirle al modelo que lea un código y arregle sus errores, una capacidad que, según ellos, ya poseen otros modelos del mercado como GPT-5.5 y que los expertos en seguridad usan a diario para protegernos.

La defensa de los desarrolladores: ¿un estándar demasiado alto?

Anthropic ha manifestado su rotundo desacuerdo con la medida, argumentando que su sistema es de los más seguros que existen tras miles de horas de pruebas.

La empresa utiliza una estrategia de “defensa en profundidad”, lo que significa que el sistema no depende de una sola cerradura, sino de múltiples capas de seguridad y vigilancia constante para detener cualquier mal uso.

Anthropic rechazó la medida y defendió que sus sistemas han sido ampliamente probados en seguridad. Foto: NurPhoto via Getty Images

Para la compañía, retirar un producto usado por millones debido a un fallo menor es un error: “No estamos de acuerdo en que el descubrimiento de una posible vulnerabilidad limitada deba ser motivo para retirar un modelo comercial implementado para cientos de millones de personas”.

Un futuro de incertidumbre tecnológica

Este evento marca un punto de tensión entre la innovación y el control estatal. Anthropic sostiene que si el gobierno aplica este mismo nivel de exigencia a todas las empresas, se detendría el avance de toda la industria de la inteligencia artificial.

Finalmente, la empresa criticó la forma en que se tomó la decisión, señalando que “esta acción no se adhiere” a los principios de un proceso que debería ser “transparente, justo, claro y basado en hechos técnicos”. Por ahora, mientras intentan resolver lo que llaman un “malentendido”, el acceso a estas herramientas de vanguardia permanece bloqueado.