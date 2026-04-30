La Casa Blanca intervino en la expansión del modelo de IA Mythos de Anthropic por riesgos de seguridad

La Casa Blanca se opuso a los planes de la empresa Anthropic para ampliar el acceso a su modelo de inteligencia artificial (IA) Mythos, una herramienta que ha despertado tanto interés como preocupación en el sector tecnológico.

Podría paralizarse todo en horas: Anthropic pausó una nueva IA que expertos señalan como una peligrosa arma

Según reveló el The Wall Street Journal, la compañía pretendía extender el uso de este sistema a unas 120 empresas, pero la administración del presidente Donald Trump frenó la iniciativa por motivos relacionados con la seguridad nacional.

Mythos: potencia tecnológica con riesgos potenciales

Mythos fue presentado recientemente como uno de los desarrollos más avanzados de Anthropic, capaz de identificar vulnerabilidades en sistemas informáticos que han pasado desapercibidas durante décadas. Sin embargo, la empresa decidió no lanzarlo de forma abierta al público debido a temores sobre su posible uso por parte de hackers.

Mythos, la IA más avanzada de Anthropic, detecta fallas históricas, pero su acceso sigue restringido por riesgos. Foto: NurPhoto via Getty Images

En lugar de ello, optó por un acceso restringido mediante el proyecto Glasswing, que incluye a grandes compañías como Apple, Microsoft y Nvidia. El objetivo es fortalecer la infraestructura de ciberseguridad en entornos controlados.

Tensiones políticas y antecedentes del conflicto

La oposición del gobierno no surge en un vacío. Durante meses, la Casa Blanca y Anthropic han mantenido desacuerdos, especialmente después de que la empresa se negara a otorgar acceso irrestricto de su tecnología a las fuerzas armadas.

El conflicto escaló en febrero, cuando el Pentágono catalogó a la compañía como un “riesgo” para la cadena de suministro de seguridad nacional, lo que llevó a la administración Trump a suspender el uso de sus herramientas en el Gobierno federal.

El choque entre el gobierno y Anthropic se arrastra desde hace meses por el uso militar de su tecnología. Foto: Getty Images

Aunque recientemente se registraron acercamientos —incluida una reunión entre el CEO Dario Amodei y funcionarios en Washington—, las diferencias estructurales persisten.

Capacidad técnica y filtraciones agravan las dudas

Otro de los puntos críticos señalados por las autoridades es la capacidad de cómputo de Anthropic. Existe preocupación sobre si la empresa puede sostener la expansión del modelo sin afectar el acceso gubernamental o comprometer el rendimiento del sistema.

A esto se suma un incidente reciente: la compañía investiga un acceso no autorizado a Mythos, luego de que Bloomberg News informara que un grupo reducido de usuarios obtuvo acceso a través de un foro privado.

Elon Musk versus Open IA, el dueño de Chat GPT: el duelo de titanes llega a juicio. Los detalles

Competencia y escepticismo en la industria

Mientras defiende las capacidades de su tecnología, Anthropic también enfrenta críticas. Algunos actores del sector consideran que la empresa podría estar exagerando el alcance de Mythos en medio de la intensa competencia con OpenAI.

En medio de la competencia con OpenAI, surgen cuestionamientos sobre las capacidades reales de Mythos. Foto: NurPhoto via Getty Images

El episodio refleja un dilema cada vez más evidente: el equilibrio entre impulsar la innovación tecnológica y garantizar que herramientas de alto impacto no representen riesgos para la seguridad global.

*Con información de AFP.