El Departamento de Justicia publicó las imágenes más nítidas hasta la fecha del sospechoso del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Cole Allen, arremetiendo contra el puesto de control de seguridad del salón de baile del hotel Washington Hilton como parte del presunto intento de asesinato contra el presidente Trump.

Publican la selfie del acusado del tiroteo en evento de Trump, minutos antes de ingresar a la Casa Blanca

El vídeo, compartido en las redes sociales por la fiscal federal de Washington D.C., Jeanine Pirro, parece mostrar que Allen estaba armado con un rifle durante su huida precipitada.

Momentos previos al ataque, el individuo aparentemente ingresó por un acceso próximo al sitio donde se hallaban concentrados varios oficiales de la TSA y del Servicio Secreto, en un punto donde además se habían colocado un par de detectores de metales.

🇺🇸 | EE.UU. publica imágenes de alta calidad del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. pic.twitter.com/B6AX6fTp57 — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) April 30, 2026

De acuerdo con los reportes oficiales, Allen salió apresuradamente por esa misma puerta instantes después y abrió fuego contra los miembros del equipo de seguridad.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido. La agencia afirma que no hay pruebas de que el agente resultara herido por fuego amigo.

El plan detrás del ataque en Washington: el manifiesto que expone objetivos, reglas y fallas de seguridad

Pirro afirmó que el video mostraba a “Cole Allen disparando a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos durante su intento de asesinar al presidente”.

Al igual que el Servicio Secreto, el fiscal estadounidense insistió en que “no hay pruebas de que el tiroteo fuera resultado de fuego amigo”.

El hombre ingresa al baño antes de sacar el arma Foto: X/@AlertaNewsPlus

Allen pasó sus últimos minutos consultando sitios web que informaban sobre el paradero de Trump, armándose y posando para una selfi que tomó con un teléfono móvil frente al espejo de su habitación.

Una copia de la foto lo muestra vestido de negro, con corbata roja y un cuchillo, una funda para pistola en el hombro y lo que las autoridades describieron como una bolsa para municiones.

Al salir de su habitación, se enviaron correos electrónicos programados a amigos y familiares con un manifiesto que explicaba sus motivaciones.

Cole Allen puede enfrentar una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump.

La fotografía fue presentada como prueba para acompañar la solicitud oral del gobierno de que Allen permaneciera detenido en espera del juicio. Foto: X@JMRaasch

El atacante no solo definía a quién excluir, sino que también organizaba sus objetivos, priorizando a figuras de mayor jerarquía dentro del entorno político, especialmente relacionadas con Donald Trump, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel.

Allen no se declaró culpable ni inocente en la audiencia del lunes en una corte federal en Washington. Permanecerá detenido a la espera de su próxima comparecencia ante la corte.