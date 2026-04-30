EE. UU. hace ejercicios militares a gran escala en Argentina: comparten fotos de Milei en el portaviones

El presidente argentino, Javier Milei, asistió este jueves a una jornada de las actividades militares conjuntas con Estados Unidos a bordo de un portaaviones de ese país en aguas del Atlántico Sur, en una nueva señal de acercamiento de su Gobierno a Washington.

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Milei visitó el portaaviones USS Nimitz de la Marina estadounidense junto a su ministro de Defensa, Carlos Presti, y autoridades militares “en un ejercicio que fortalece la cooperación, la interoperabilidad y el trabajo conjunto” de ambos países, informó la cartera de Defensa en X.

El Gobierno compartió fotos en las que se ve a Milei y a su hermana Karina junto al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, a bordo de la nave de 333 metros de eslora y casi 77 metros de ancho máximo.

El Presidente Javier Milei participó este mediodía de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a bordo del portaaviones USS Nimitz, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026.



Estuvo acompañado… pic.twitter.com/tq1CWQVCTQ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 30, 2026

“La presencia del presidente Milei nos recuerda que estamos en una nueva era de relación bilateral, avanzando más allá de la mera cooperación hacia una alineación estratégica profunda”, dijo el embajador en un comunicado.

Los ejercicios conjuntos se desarrollan en la zona económica exclusiva argentina en ocasión del tránsito del USS Nimitz y el destructor USS Gridley, según lo dispuesto por decreto por Milei.

Los entrenamientos se realizan en el marco del llamado Passing Exercise (Passex) 2026, un ejercicio que aprovecha el paso de una o más unidades de guerra extranjeras por el litoral marítimo argentino.

El Gobierno de Milei también autorizó el ingreso a territorio argentino de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el ejercicio conjunto Daga Atlántica, un adiestramiento que comenzó el 21 de abril y se extenderá hasta el 12 de junio.

El Ministro Carlos Presti participó junto a autoridades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas Foto: X/@MinDefensa_Ar

En los últimos meses de 2026, la relación entre Argentina y Estados Unidos se ha caracterizado por un fuerte acercamiento político, económico y militar, especialmente bajo el Gobierno de Javier Milei y el regreso de Donald Trump en EE. UU.

En temas internacionales (como el conflicto con Irán), Argentina ha mostrado un apoyo total a EE. UU. e Israel, incluso ofreciendo ayuda militar si se solicita.

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Bajo el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump, se consolidó una agenda común que incluyó la firma en febrero de un amplio Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos.

Mediante este acuerdo se redujeron aranceles para miles de productos argentinos, se amplió el acceso de carne al mercado estadounidense y se promovieron inversiones en sectores estratégicos como minería, energía y tecnología, además de reglas comunes en comercio digital y propiedad intelectual.

Ambos mandatarios sostienen una reunión de alto nivel para anunciar un histórico acuerdo de 20 billones de dólares a la nación argentina. Foto: Getty Images

Cabe recordar que el presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que se presentará a las próximas elecciones presidenciales, previstas en el país sudamericano para el año 2027, en aras de competir por la reelección.

Con información de AFP*