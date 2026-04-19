Javier Milei asegura que la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán es “lo correcto”

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este domingo en su tercera visita a Israel como jefe de Estado, que la guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos es “lo correcto” y reiteró la voluntad de trasladar la embajada a Jerusalén.

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Milei reafirmó el apoyo de Argentina a la guerra contra Irán, lanzada el 28 de febrero, y destacó que su gobierno declaró a los Guardianes de la Revolución como “organización terrorista”.

“Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el sufrimiento”, afirmó Milei en una declaración conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Durante su gobierno, Argentina también declaró como “organización terrorista” a la Fuerza Quds, uno de los brazos operativos de los Guardianes de la Revolución, en línea con Estados Unidos.

Asimismo, el 2 de abril expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

Netanyahu elogió a Milei por mostrar “claridad moral” al estar del lado de Israel.

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Trasladar la embajada a Jerusalén

Javier Milei también reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “en cuanto las condiciones lo permitan. Lo consideramos necesario, pero sobre todo, justo”, dijo el mandatario argentino.

La visita de Milei estuvo marcada por la firma de los llamados Acuerdos de Isaac, una iniciativa para fortalecer la cooperación entre ambos países que busca sumar más naciones de América Latina.

Los Acuerdos de Isaac, respaldados por Estados Unidos, son una iniciativa para impulsar los lazos de Israel con América Latina, a imagen de los Acuerdos de Abraham, en virtud de los cuales varios países árabes normalizaron sus relaciones con Israel durante el primer mandato de Trump.

Netanyahu destacó que lo mismo puede suceder en relación con países de América Latina con “objetivos comunes” y “valores compartidos”.

Memorándum de entendimiento en materia de IA

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el centro, visita el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado donde los judíos pueden orar, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Foto: AP

En su estilo, Milei dijo en español su consigna insignia “¡Viva la libertad carajo!” y luego pronunció en un hebreo dubitativo pero entusiasta “Am Yisrael Chai” (El pueblo de Israel vive").

“También firmamos un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial (...) Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden. Y Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo”, afirmó.

Israel y Argentina también acordaron poner en marcha vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre, una medida que, según Milei, consolidará “un vínculo inquebrantable” entre ambos países.

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El presidente argentino también hizo un espacio en su agenda para visitar el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, considerado el lugar más sagrado donde se permite rezar a los judíos. También visitó el lugar en febrero de 2024 y en junio de 2025.

Milei recordó durante su visita el ataque de 1994 en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

“Argentina fue víctima de cobardes atentados terroristas contra la AMIA y contra la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán”, añadió.

El presidente argentino Javier Milei enciende una antorcha durante un ensayo grabado para la próxima ceremonia del Día de la Independencia de Israel en Jerusalén. Foto: AP

En 1992, una explosión en la embajada de Israel mató a 22 personas e hirió a 200.

Argentina acusa a Irán de no cooperar con las investigaciones. El país sudamericano alberga la mayor comunidad judía de América Latina, con cerca de 300.000 personas que viven principalmente en Buenos Aires.

“A día de hoy, seguimos exigiendo justicia”, dijo Milei.

*Con información de AFP