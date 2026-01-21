El presidente de Argentina volvió a ser protagonista, esta vez en el Foro Económico Mundial de Davos con una intervención cargada de referencias filosóficas, económicas y morales en el marco de las tensiones geopolíticas a nivel mundial y los esfuerzos de las naciones por establecer la paz.

“Maquiavelo ha muerto”, fueron las primeras palabras de Milei en su ponencia. Continuó diciendo que “durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema”.

“La eficiencia no es compatible con diversos esquemas de equidad o justicia, sino que surge única y exclusivamente de uno de ellos, el cual se basa en el respeto de la propiedad privada y la función empresarial”, complementó.

Presidente de Argentina fue contundente en su mensaje en Davos.

Milei aseveró que “las regulaciones excesivas eliminan rendimientos y frenan el bienestar”. Y solicitó de forma expresa a los activistas y políticos “dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor”.

Milei fue fiel a su postura en temas de políticas públicas, señaló que “solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en (esa) materia” y dejó en claro que era “inadmisible” dejar de lado a la moral y la ética en el ejercicio político y social.

Recordó su intervención de 2025 en el mismo foro, donde acusó a los promotores de las agendas sociales del siglo XXI de “engañar a personas de almas nobles” con políticas “socialistas arropadas de modo elegante”.

Para revalidar su postura, mencionó el caso de Venezuela, al que describió como una economía devastada y gobernada por una “narcodictadura”, la cual fue intervenida a principios de año por el gobierno de los Estados Unidos, capturando al dictador Nicolás Maduro y controlando las acciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Milei defendió el capitalismo de libre empresa no solo por su capacidad productiva, sino por ser el único sistema que considera justo desde el punto de vista moral. En esa línea, sostuvo que si existiera un conflicto entre utilitarismo político y valores éticos, entonces el utilitarismo debería ser descartado por injusto.

Javier Milei convocó a sus homólogos a recuperar los ideales de Occidente y avanzar en una economía de libre empresa.

Complementó diciendo que el mundo tenía a su disposición la oportunidad de demostrar que los ideales capitalistas de libre empresa son “eficientes”.

El presidente vinculó su visión económica con los resultados de su gestión en Argentina, afirmó que su gobierno logró reducir el déficit fiscal, bajar la inflación, disminuir el riesgo país y reducir la pobreza, todo bajo políticas guiadas por los “valores éticos y morales” que promulgó en su discurso.

Su intervención cerró con un llamado a la acción para sus homólogos de Occidente: hay que “volver a las raíces” de la filosofía griega, el derecho romano y los valores judeocristianos, y concluyó con su consigna habitual: “¡Viva la libertad, carajo!”.