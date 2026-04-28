Hombre traslada el cadáver de su hermana al banco para probar que había muerto. El video fue publicado en redes sociales

En un incidente insólito ocurrido en el distrito de Keonjhar, en Odisha, un hombre de una tribu exhumó los restos de su hermana fallecida y los llevó a un banco en un intento por retirar dinero de su cuenta.

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El Indian Overseas Bank (IOB) abordó el tema en un comunicado aclarando que “los funcionarios del banco no exigieron la presencia física de un cliente fallecido para realizar un retiro”.

El hecho se registró en la oficina de Maliposi del Odisha Grameen Bank, ubicada en el bloque de Patana, donde Jitu Munda de 50 años, habitante de la aldea de Dianali, buscaba retirar 20.000 rupias consignadas a nombre de su hermana mayor, Kalara Munda, de 56 años, fallecida el 26 de enero de 2026.

El hombre comunicó verbalmente el fallecimiento de su familiar en múltiples ocasiones Foto: X/@WokePandemic

El dinero, según se indicó, provenía de la comercialización de ganado realizada por la mujer.

Al no existir un beneficiario con vida y debido a su limitado manejo de los trámites administrativos, Jeetu Munda se presentó en múltiples ocasiones en la entidad bancaria con el fin de acceder a los recursos; sin embargo, no logró cumplir con los requisitos documentales exigidos, de acuerdo con reportes de prensa.

La situación, cada vez más desesperante, terminó por empujarlo a adoptar una decisión drástica, según CNBC.

Al relatar su experiencia, Jeetu Munda dijo: “He ido al banco varias veces, y allí me dijeron que llevara a la titular de la cuenta para retirar el dinero depositado a su nombre. Aunque les dije que había fallecido, no me escucharon e insistieron en que la llevara al banco”.

A man in Odisha dug up his deceased sister’s grave and brought her skeleton to the bank Just to prove she had died.



He had been trying to withdraw ₹20,000 from her account, but bank officials kept insisting he bring the account holder in person. Despite repeatedly telling them… pic.twitter.com/hICEqwvPFu — Woke Eminent (@WokePandemic) April 28, 2026

Los oficiales de policía llegaron al banco después de ser alertados. El inspector a cargo de la estación de policía de Patana, Kiran Prasad Sahu, dijo a los periodistas que Jeetu es un hombre tribal analfabeto.

“Él no sabe quién es el heredero legal o el nominado. Los funcionarios del banco no han podido hacerle entender el procedimiento para retirar dinero de la cuenta de la persona fallecida”, dijo Sahu.

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La entidad financiera señaló que, conforme a la normativa vigente del sistema bancario, no se autorizan extracciones realizadas por terceros sin el permiso correspondiente.

Asimismo, precisó: “En caso de muerte, el acuerdo solo se puede procesar tras la presentación de documentos válidos, incluido un certificado de defunción”.

La policía tuvo que llegar al lugar para investigar lo sucedido. Foto: X/@WokePandemic

El incidente parece haberse originado por el desconocimiento del proceso de liquidación de reclamaciones y la negativa de la persona a aceptar los procedimientos explicados por el gerente de la sucursal.