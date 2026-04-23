El rapero estadounidense D4vd fue acusado del asesinato de una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue hallado en septiembre pasado en el maletero de un vehículo registrado a nombre del artista en Los Ángeles.

Rapero D4vd es acusado formalmente de homicidio de una menor en EE. UU.

El cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, enfrenta múltiples cargos por la muerte de Celeste Rivas Hernández, dijo a periodistas el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.

El cargo de asesinato va acompañado de circunstancias agravantes que incluyen “actos sexuales obscenos y lascivos con una persona menor de 14 años, así como la mutilación de un cadáver”, indicó Hochman.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, responde preguntas el lunes 20 de abril de 2026 en Los Ángeles sobre el caso del cantante D4vd, acusado de asesinar a una niña de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en su automóvil. Foto: AP

El dictamen forense estableció que la joven tenía dos lesiones en la zona del tórax, entre ellas una herida hepática, ocasionadas con un objeto punzocortante.

De igual manera, se indicó que en su organismo se detectaron benzodiazepinas y metanfetamina. No obstante, los especialistas concluyeron que dichas sustancias no fueron la causa de su fallecimiento.

Si es declarado culpable, Burke podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La imputación se produce tras la detención del cantante el jueves pasado, después de siete meses de investigación.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, y el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, pasan junto a una fotografía de Celeste Rivas Hernández, de 14 años y residente de Lake Elsinore, el lunes 20 de abril de 2026. Foto: MediaNews Group via Getty Images

Un abogado presentó declaraciones de no culpabilidad en su nombre durante una breve comparecencia judicial en Los Ángeles el lunes.

“Las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández ni causó su muerte”, señalaron en un comunicado las abogadas Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter.

A Burke se le ordenó presentarse nuevamente en el tribunal el jueves. Permanece bajo custodia.

Detienen a reconocido cantante estadounidense tras presuntamente hallar restos de una niña de 14 años en su carro

El cuerpo de Rivas Hernándeza fue encontrado descuartizado y en avanzado estado de descomposición dentro de un Tesla propiedad del cantante el 8 de septiembre, un día antes de que ella cumpliera 15 años.

El cadáver de la adolescente fue descubierto en bolsas en el maletero delantero de un Tesla en un depósito municipal de Hollywood, después de que vecinos se quejaran de un olor nauseabundo.

El cuerpo de Hernández fue hallado en el maletero de un Tesla propiedad de D4vd en Hollywood en septiembre Foto: AFP

El vehículo, matriculado a nombre de Burke en Texas, había estado aparcado en la exclusiva zona de Hollywood Hills durante casi un mes antes de que se lo llevara la grúa.

Rivas Hernández, que vivía en Lake Elsinore, al este de Los Ángeles, había sido reportada como desaparecida por su madre en 2024, cuando tenía 13 años.

Su relación con el rapero estaba sin embargo ampliamente documentada en las redes sociales.

Con información de AFP*