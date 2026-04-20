Rapero D4vd es acusado formalmente de homicidio de una menor en EE. UU.

El rapero estadounidense D4vd fue acusado este lunes, 20 de abril, del asesinato de una adolescente, cuyo cuerpo en descomposición fue hallado el año pasado en el maletero de un vehículo abandonado en las colinas de Hollywood.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó que el artista, de 21 años y cuyo nombre real es David Anthony Burke, debía comparecer ante un tribunal para responder por múltiples cargos relacionados con la muerte de Celeste Rivas Hernández.

El cuerpo de la menor fue encontrado en septiembre pasado, un día antes de que cumpliera 15 años. Según las autoridades, los restos estaban desmembrados dentro de un vehículo registrado a nombre del rapero.

El hallazgo se produjo luego de que vecinos reportaran un olor pútrido en un depósito de carros en Hollywood, lo que llevó a la intervención de la Policía.

El hallazgo de los restos se dio en septiembre del año pasado. Foto: x

En ese momento, el departamento forense indicó que el cuerpo podría haber permanecido un largo período dentro del automóvil, mientras que la causa de la muerte continúa bajo investigación.

Rivas Hernández había sido reportada como desaparecida cuando tenía 13 años en el condado de Riverside, en el sureste de Los Ángeles. Durante ese período, el artista se encontraba en la recta final de una gira mundial, la cual fue interrumpida abruptamente tras conocerse el caso.

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El rapero fue detenido el jueves y permanecerá “detenido sin derecho a fianza”, informó la policía de Los Ángeles ese mismo día.

Los fiscales señalaron que el caso está siendo revisado por la División de Delitos Graves de la Fiscalía, encargada de determinar si los hechos conocidos y las pruebas disponibles cumplen con los requisitos para presentar cargos penales.

El rapero se hizo viral por una canción en TikTok. Foto: AFP

La familia de la víctima, que se ha mantenido alejada del público desde el hallazgo del cuerpo, planea asistir a la conferencia de prensa del lunes, según su abogado, Patrick Steinfeld.

“La familia Rivas Hernández está comprometida a garantizar que la voz de Celeste sea escuchada y su memoria honrada durante todo este proceso”, afirmó Steinfeld.

Por su parte, los abogados del artista, Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter, aseguraron que defenderán “enérgicamente la inocencia de David”, y subrayaron que el cantante “solo ha sido detenido bajo sospecha”.

¿Quién era Celeste Rivas?, la adolescente que desapareció hace un año y fue encontrada muerta en el Tesla del cantante D4vd

“Seamos claros: las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte”, declararon en un comunicado.

“Ningún gran jurado ha presentado una acusación formal en este caso ni se ha interpuesto ninguna denuncia penal”, añadieron.

El rapero alcanzó la fama en 2022, cuando su canción Romantic Homicide se convirtió en un éxito viral en plataformas como TikTok.

*Con información de AFP.