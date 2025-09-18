¿Quién era Celeste Rivas?, la adolescente que desapareció hace un año y fue encontrada muerta en el Tesla del cantante D4vd

Celeste Rivas Hernández fue identificada como la joven cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de septiembre en el maletero delantero de un Tesla registrado a nombre del cantante David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd.

Reportes forenses confirmaron que los restos estaban severamente descompuestos, dentro de una bolsa, después de haber sido hallados en un depósito de vehículos en Hollywood.

Celeste había sido reportada como desaparecida desde el 5 de abril de 2024, cuando tenía 13 años, en Lake Elsinore, al sur de California. Según vecinos y personas que la conocían, era una chica alegre, sociable, de cabello negro ondulado.

Se descubrieron restos humanos en el maletero de un Tesla después de que trabajadores de un depósito de remolques de Hollywood informaran de un hedor nauseabundo que provenía del vehículo. | Foto: KTLA

Al momento de ser encontrada, vestía una camiseta sin tirantes, leggings negros, llevaba aretes metálicos pequeños y una pulsera metálica de color amarillo. Así mismo, estaba marcada con un tatuaje distintivo en su dedo índice derecho que decía “Shhh…”, tatuaje que fuentes forenses y policiales señalaron también coincidía con uno que tiene el cantante.

Las autoridades califican la muerte como homicidio, aunque hasta ahora no se ha divulgado una causa oficial de muerte ni se han identificado sospechosos.

El vehículo había sido abandonado en Hollywood Hills, donde vecinos comentaron que lo vieron estacionado durante varias semanas. Fue removido por la ciudad y llevado al depósito tras una denuncia por abandono.

Fue allí donde trabajadores del depósito alertaron a la policía por un olor fétido proveniente del automóvil, lo que motivó la inspección que terminó con el hallazgo del cuerpo.

El examen forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte está “diferida” mientras se realizan más estudios. La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside confirmó que Celeste Rivas Hernández es la misma adolescente reportada desaparecida en Lake Elsinore. El Departamento de Policía de Los Ángeles está a cargo de la investigación principal.

Desde su desaparición, los intentos de localizarla incluyeron avisos de persona desaparecida, y según informes ella había huido de su casa en varias ocasiones, lo que complicó el seguimiento de su paradero.

Su familia, amigos y vecinos expresaron dolor y angustia ante la confirmación de su identidad. Por su parte, representantes del cantante han declarado que D4vd está cooperando plenamente con las autoridades.

Aunque aún faltan muchos detalles por esclarecer, como el tiempo exacto de la muerte, el móvil usado y las posibles implicaciones legales; la comunidad exige respuestas rápidas y claras.

Celeste Rivas Hernández, cuyo nombre ahora está unido a este caso, representa el rostro de una tragedia que plantea preguntas sobre cómo desaparecen adolescentes, cómo se investiga y cómo deben responder tanto autoridades como sociedad.