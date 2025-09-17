Escena impactante en Florida: mujer se enfrenta cuerpo a cuerpo con un caimán para salvar la vida de su perro

Una mujer originaria de Brockton, Massachusetts, que vive en Land O’ Lakes, Florida, protagonizó un momento de terror cuando un caimán salió de un arroyo estancado para atacar a su cachorro y ella, sin pensarlo, se lanzó a pelear contra el reptil para rescatarlo.

Según comentó la propia mujer, identificada como Danie Wright, su perro de cuatro meses llamado Dax caminaba detrás de su casa cuando el animal emergió entre la maleza acuática y lo agarró del collar.

El incidente ocurrió en un arroyo cubierto de musgo flotante, lo que facilitó que el caimán quedara oculto hasta justo el momento del ataque. Wright relató que escuchó un chillido, sintió un tirón y vio al reptil tirar de Dax. Sin dudarlo, comenzó a golpear al caimán en el ojo una y otra vez hasta que este soltó al cachorro. Aunque Wright sufrió mordeduras en el brazo, logró liberar al perro y ponerlo a salvo.

Oficial va tras la captura de un caimán | Foto: Policía de Wilmington

Tras la pelea, oficiales de la Florida de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC) y tramperos acudieron al lugar, capturando al caimán de aproximadamente cinco pies (unos 1.5 metros) de largo, y lo retiraron de la propiedad.

Dax quedó conmocionado, pero ileso; Wright, por su parte, fue atendida de sus heridas y se recupera favorablemente.

El suceso ha generado advertencias entre residentes de Florida, donde encuentros con caimanes no son infrecuentes. Autoridades estatales recuerdan que los caimanes suelen habitar arroyos, estanques y zonas pantanosas, y que perros pequeños caminando cerca del agua pueden convertirse en víctimas.

Recomiendan mantenerse alerta, supervisar mascotas y evitar distracciones como el uso continuo del teléfono móvil al caminar en esas áreas.

Capturan caimán que ataco a mujer y su perro | Foto: Policía de Wilmington

La reacción de Wright fue rápida y decidida. “No iba a soltarlos”, dijo al describir cómo sostuvo al perro hasta que pudo arrebatárselo al animal. A partir de esta experiencia, ella cuenta que ha aprendido a caminar siempre atenta, sin mirar tanto el teléfono, y a evitar acercarse al agua cuando el terreno está húmedo o lleno de cobertura vegetal.

Expertos en vida salvaje señalan que los caimanes no atacan por agresividad gratuita, sino porque el instinto, la oportunidad o la cercanía provocan ese comportamiento. Los ataques a mascotas sí se reportan con frecuencia, aunque estadísticas oficiales varían según el condado.