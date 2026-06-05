Ministerio de Salud rechazó ataque contra el Buque Hospital Benkos Biohó en Chocó: hizo llamado para proteger la Misión Médica

El Ministerio de Salud emitió un comunicado para rechazar el ataque armado que se registró en contra del Buque Hospital Benkos Biohó, mientras este navegaba cerca del sector de Palestina, en el departamento del Chocó.

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La institución señaló que estos hechos pusieron en riesgo la integridad del personal de salud, la tripulación, los pacientes y las comunidades que son atendidas en esta embarcación.

En ese sentido, dejó en claro que esta nave cumple una labor esencial para garantizar el acceso a servicios de salud en comunidades ribereñas y rurales del litoral Pacífico colombiano, donde las condiciones geográficas y las barreras de acceso dificultan la prestación oportuna de la atención.

“Su operación permite acercar servicios médicos a poblaciones históricamente excluidas y contribuir a la protección de la vida y la salud de miles de personas”, indicó.

La cartera reiteró el llamado que ha hecho en otras oportunidades y con el que pide respetar y proteger a la Misión Médica, sus medios de transporte, el personal sanitario, la tripulación, los equipos y los espacios destinados a la atención en salud.

De hecho, recordó que esto está conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario y la normatividad nacional vigente.

En el comunicado, además, expresó su solidaridad con el personal médico y asistencial, la tripulación, los pacientes, las comunidades atendidas y las instituciones que hacen posible la operación.

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Asimismo, recordó que todos los que están involucrados en este proceso tienen como objetivo principal llevar atención en salud a territorios con mayores dificultades de acceso.

“El Ministerio de Salud y Protección Social continuará articulando acciones con las entidades territoriales, las instituciones prestadoras de servicios de salud y los equipos de respuesta para fortalecer la protección de la Misión Médica y promover el reporte oportuno de cualquier hecho que pueda afectar su labor”, concluyó.

Imagen referencia de balas en el piso. Foto: Craeada con IA Gemini

Afortunadamente, la situación no dejó a ninguna persona lesionada, pero si ha despertado preocupación sobre las condiciones de seguridad del personal y los pacientes.