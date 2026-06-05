Las autoridades en Cartagena, Bolívar, adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de determinar qué fue lo que ocurrió con la explosión de una barcaza que estaba en un astillero en el corregimiento de Pasacaballos.

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En ese mismo hecho, 11 personas más terminaron con graves lesiones, por lo que fueron remitidas a varios centros asistenciales de la capital de Bolívar, donde se encuentran bajo observación de los galenos.

Desde la Alcaldía de Cartagena señalaron que, tras la emergencia, activaron todos los protocolos necesarios con el fin de poder atender a las víctimas y determinar las causas de esta impresionante explosión.

“En el informe, la directora de la ESE Cartagena de Indias, Sabrina Van-Leeden, señaló que la emergencia fue atendida inicialmente por el equipo médico del centro de salud de Pasacaballos, donde 11 pacientes recibieron atención intrahospitalaria, quienes presentaban quemaduras en diferentes partes del cuerpo”, explicaron.

Al mismo tiempo, precisaron que algunos de los lesionados no tuvieron graves afectaciones en su salud, por lo que les dieron de alta.

“Algunos pacientes que presentaron riesgos menores en salud se les entregó el alta médica, mientras que aquellos que requerían de mayor atención se recuperan de las quemaduras en centros de mayor complejidad”, detallaron.

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Por su parte, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, señaló que la atención de la emergencia fue realizada en articulación con el Cuerpo de Bomberos, Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUED), Gestión del Riesgo y la ESE Hospital de Cartagena de Indias.

Asimismo, participaron integrantes de la empresa Ecopetrol, quienes atendieron los requerimientos de las autoridades y organismos de socorro en el lugar de la emergencia.

“La Alcaldía Mayor de Cartagena extiende sus condolencias a las familias de las víctimas del lamentable hecho que es materia de investigación”, finalizaron.

Se espera que las autoridades puedan finalizar las pesquisas para determinar qué fue lo que ocurrió en esta explosión.