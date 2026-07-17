Crisis financiera impacta al Hospital Universitario del Caribe: suspende atención para esta EPS

La crisis financiera que enfrenta el sistema de salud en Colombia continúa generando efectos en la prestación de los servicios médicos. En esta ocasión, la E.S.E. Hospital Universitario del Caribe anunció la suspensión de la atención para los usuarios afiliados a Coosalud EPS, debido al incumplimiento en el pago de las obligaciones económicas por parte de la aseguradora.

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A través de un comunicado oficial, la institución explicó que la decisión fue tomada luego de realizar diferentes gestiones de cobro que, según indicó, no obtuvieron una respuesta efectiva por parte de la EPS.

El hospital señaló que la falta de recursos compromete su capacidad para seguir prestando servicios bajo las condiciones actuales.

La institución será prestando el servicio de urgencias. Foto: Getty Images

Pese a la suspensión, el centro asistencial aclaró que continuará atendiendo las urgencias vitales de los afiliados a Coosalud, en cumplimiento de la normatividad vigente. Esto significa que los pacientes cuya vida esté en riesgo seguirán recibiendo atención médica sin restricciones.

El Hospital Universitario del Caribe es uno de los principales centros de referencia de mediana y alta complejidad en el departamento de Bolívar. Además de atender a la población de Cartagena, recibe diariamente pacientes provenientes de distintos municipios del departamento y de otras regiones de la Costa Caribe.

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Según la institución, la medida busca proteger su estabilidad financiera y garantizar que pueda mantener la prestación de los servicios para el resto de la población. En el comunicado, el hospital reiteró que su prioridad sigue siendo ofrecer una atención oportuna, humanizada y con estándares de calidad para quienes requieren atención especializada.

El anuncio se suma a las dificultades que han manifestado diferentes hospitales y clínicas del país en medio de la crisis financiera que afecta al sector salud. En varios casos, las instituciones han advertido sobre retrasos en los pagos por parte de algunas EPS, situación que ha llevado a adoptar medidas para preservar su funcionamiento y asegurar la continuidad de los servicios esenciales.