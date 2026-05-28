La Fundación Hospital Infantil Santa Ana de Medellín confirmó el cierre definitivo de su servicio de hospitalización pediátrica, una decisión que encendió nuevas alertas sobre la crisis que atraviesan las instituciones de salud infantil en Antioquia y el resto del país.

La medida comenzará a regir a partir del próximo 12 de junio de 2026.

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El hospital asegura que la situación financiera se volvió insostenible

La decisión fue comunicada oficialmente a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia mediante un documento firmado por la directora de la institución, Paula Andrea Trujillo Restrepo.

En el comunicado, el hospital explicó que el cierre responde a las dificultades económicas y operativas que han golpeado al sistema de salud colombiano en los últimos años.

Según el pronunciamiento, durante los últimos meses la institución adelantó diferentes gestiones administrativas, financieras y sociales para intentar mantener en funcionamiento el servicio pediátrico.

Además, buscó apoyo de fundaciones, aliados estratégicos y actores del sistema de salud para evitar el cierre definitivo.

Sin embargo, el hospital señaló que las condiciones actuales hicieron “inviable” continuar con la operación del área de hospitalización.

La Fundación Hospital Infantil Santa Ana es considerada una de las instituciones históricas de atención infantil en Medellín.

Fundada en 1943 en el barrio Manila, en El Poblado, se consolidó durante décadas como un referente en el tratamiento de enfermedades prevalentes en la niñez y en la recuperación de menores con cuadros de desnutrición aguda.

En su portal oficial, la institución afirma que mantiene activos otros servicios médicos y programas de atención familiar, aunque el cierre anunciado impactará específicamente la hospitalización pediátrica continua.

La Fundación Hospital Infantil Santa Ana confirmó mediante un comunicado el cierre definitivo del servicio de hospitalización pediátrica en Medellín. Foto: Foto: X @Teleantioquia

La crisis del sistema de salud sigue afectando servicios pediátricos

El cierre del servicio del Hospital Infantil Santa Ana se suma a otras dificultades recientes reportadas por centros asistenciales de Antioquia.

En los últimos meses, diferentes clínicas y hospitales han advertido sobre problemas financieros relacionados con retrasos en pagos, incremento de costos operativos y dificultades para sostener servicios especializados.

La Sociedad Colombiana de Pediatría ya había alertado desde 2025 sobre el riesgo de desaparición de servicios pediátricos y neonatales en Medellín.

Este hecho recuerda el cierre de unidades en distintas clínicas de la ciudad durante los últimos años.

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En su mensaje, la Fundación Hospital Infantil Santa Ana agradeció el respaldo de la comunidad, las aseguradoras y las entidades de control que acompañaron la operación de la institución durante décadas.

Asimismo, reiteró su compromiso con la salud infantil pese a las dificultades que obligaron a tomar la decisión.