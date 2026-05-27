Mitos y verdades sobre el consumo de té y la pérdida de peso; especialista aclara dudas

El consumo de té suele estar asociado con la pérdida de peso, especialmente por la creencia de que algunas variedades ayudan a “acelerar el metabolismo” o “quemar grasa”. Sin embargo, especialistas advierten que estas bebidas no producen adelgazamiento por sí solas y que su efecto depende de otros hábitos relacionados con la salud.

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Según el médico nutrólogo Nataniel Viuniski, magíster en nutrición y alimentos y miembro del Consejo para Asuntos Nutricionales de Herbalife, el té puede ser un complemento dentro de un proceso de control de peso, pero no el factor principal.

“El adelgazamiento ocurre cuando hay un conjunto de hábitos bien estructurados, como una alimentación equilibrada y la práctica de actividad física, que generan un déficit calórico, además de un sueño adecuado y constancia a lo largo del tiempo”, explicó.

El especialista indicó que variedades como el té verde, negro y mate contienen cafeína y otros compuestos bioactivos que pueden aumentar ligeramente el gasto energético y mejorar la disposición física. No obstante, señaló que este efecto es limitado y no genera una pérdida significativa de grasa por sí mismo.

Té, imagen ilustrativa. Foto: Getty Images

Además de su relación con el peso, diversos estudios han analizado posibles beneficios del té para la salud. Metaanálisis publicados en revistas científicas como British Journal of Nutrition sugieren que el consumo regular podría contribuir a una leve reducción de la presión arterial. Otras investigaciones también lo relacionan con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad general, aunque los expertos aclaran que estos estudios muestran asociaciones y no una relación directa de causa y efecto.

Sobre el uso de edulcorantes, el artículo señala que la evidencia científica no respalda la idea de que perjudiquen el adelgazamiento. De hecho, investigaciones citadas indican que sustituir azúcar por edulcorantes no calóricos puede ayudar a reducir la ingesta diaria de calorías.

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Aun así, Viuniski advirtió que el consumo de té debe ser moderado, especialmente en bebidas con cafeína, que pueden causar ansiedad, insomnio, palpitaciones o irritación gastrointestinal en algunas personas.

“Mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas —como hipertensión, problemas cardíacos o renales— y quienes usan medicamentos de forma continua deben tener un cuidado redoblado, ya que algunas plantas pueden interactuar con fármacos o agravar condiciones de salud”, añadió.

Los especialistas recomiendan adaptar el tipo de té al momento del día y mantener un consumo moderado, de hasta un litro diario, según la tolerancia de cada persona.