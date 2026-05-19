¿Dolor abdominal y reflujo frecuentes? Estos hábitos podrían estar afectando su salud digestiva

Los problemas digestivos se han convertido en una de las molestias más frecuentes asociadas al ritmo de vida actual. Factores como la alimentación, el estrés, la falta de descanso y los hábitos diarios pueden influir en el funcionamiento del sistema gastrointestinal y generar síntomas que, en algunos casos, requieren atención médica.

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Sobre este tema habló en entrevista con SEMANA la nutricionista Clara Valderrama, integrante del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife, quien explicó cuáles son las principales señales de alerta, los factores que afectan la salud digestiva y las recomendaciones para prevenir enfermedades gastrointestinales. Además, habló sobre dos suplementos que pueden ayudar a combatir estas afecciones.

Clara Valderrama, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife Foto: Suministrada / API

SEMANA: ¿Qué factores pueden afectar la salud digestiva en la actualidad?

Clara Valderrama: Debido al ritmo de vida actual, muchos factores pueden afectar el bienestar general y, en este caso, la salud digestiva, tales como una alimentación inadecuada alta en grasas y azúcares, el bajo consumo de fibra, la falta de actividad física, el sedentarismo y el bajo consumo de líquidos. También influyen el consumo de bebidas alcohólicas, el estrés, no tener horarios para el consumo de los alimentos, omitir comidas, comer muy rápido y la falta de descanso y sueño, entre otros factores que impactan directamente el organismo. A veces no es tan perceptible sino a largo plazo, por eso es muy importante revisar los hábitos diarios y mejorar lo que sea posible para prevenir condiciones adversas en salud.

SEMANA: ¿Qué señales o síntomas deberían alertar a una persona sobre un posible trastorno digestivo?

Clara Valderrama: Algunos cambios que se presentan de manera frecuente pueden ser dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, náuseas, vómito, distensión abdominal, acidez, pérdida de apetito, sensación de llenura rápida, dificultad para deglutir y reflujo. La recomendación es que si estos síntomas se presentan de manera frecuente se debe consultar a un especialista para determinar la causa e iniciar el tratamiento correspondiente.

SEMANA: ¿De qué manera influye la alimentación diaria en la prevención de enfermedades gastrointestinales?

Clara Valderrama: La alimentación cumple un papel fundamental en la salud digestiva. Una alimentación adecuada que aporte todos los nutrientes esenciales, tales como proteína, fibra, grasas saludables, vitaminas, minerales, fitonutrientes y una adecuada hidratación, ayuda a mantener una microbiota saludable, mejorar el tránsito intestinal, proteger la mucosa intestinal y fortalecer el sistema inmunológico.

Los hábitos asociados, tales como una alimentación consciente, establecer horarios para las comidas, masticar despacio y el manejo del estrés al momento de ingerir los alimentos, también ayudan a la prevención de enfermedades gastrointestinales.

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SEMANA: ¿Qué avances o tratamientos hay para los problemas digestivos?

Clara Valderrama: En los últimos años ha habido avances importantes en el tratamiento del sistema gastrointestinal. Se le ha dado mayor énfasis a la investigación de los temas relacionados con la microbiota intestinal, como nutrición personalizada y de precisión para aportar los nutrientes específicos que ayuden a mantenerla y obtener los beneficios.

En los últimos años ha habido avances importantes en el tratamiento del sistema gastrointestinal. Se le ha dado mayor énfasis a la investigación de los temas relacionados con la microbiota intestinal, como nutrición personalizada y de precisión para aportar los nutrientes específicos que ayuden a mantenerla y obtener los beneficios”.

En cuanto a los productos de Herbalife, son alimentos o suplementos que apoyan el consumo de nutrientes. En el caso de la ‘Fibra Activa’, es un suplemento que aporta 5 g de fibra tanto soluble como insoluble para ayudar a completar la recomendación diaria de este nutriente, que es de 25 g al día, proveniente de alimentos y suplementos. Tiene un bajo aporte de calorías, lo cual puede ayudar a mejorar el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento”.

‘El Herbal Aloe Concentrado’ es también un suplemento a base de aloe vera que apoya el bienestar digestivo y la hidratación. Es importante recalcar que es un producto libre de aloína, lo que lo hace altamente seguro para consumir y obtener sus beneficios”.

Dolor abdominal, un problema constante. Foto: 123RF

SEMANA: ¿Qué recomendaciones básicas daría para mantener una buena salud digestiva a largo plazo?

Clara Valderrama: Consumir suficiente fibra, 25 g diarios provenientes de frutas, verduras, cereales integrales y suplementos; mantenerse hidratado con opciones de bebidas bajas en calorías, como aloe, té verde y agua; disminuir el consumo de grasas, azúcares y alimentos picantes o muy condimentados; evitar el consumo de bebidas alcohólicas; tener una alimentación consciente, establecer horarios de comidas y no omitirlas; dormir entre siete y ocho horas diarias; manejar el estrés; realizar actividad física y asistir a controles médicos regulares.