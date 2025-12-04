Cómo disfrutar diciembre sin excesos: nutricionista da claves para mantener el equilibrio en Navidad y fin de año

Con el inicio de diciembre comienzan las novenas, las cenas empresariales, los encuentros familiares y las celebraciones de fin de año. La comida y la bebida suelen ser protagonistas, y aunque estos espacios fortalecen la convivencia y las tradiciones, también traen consigo un aumento en el consumo calórico y una disminución del movimiento diario. Las rutinas suelen modificarse: se posponen los horarios, cambian las prioridades y el ejercicio pasa a segundo plano frente a la agenda social propia del mes.

Ante este panorama, la nutricionista Clara Valderrama, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife, explicó que es posible mantener el equilibrio sin renunciar a la celebración.

“Existen varias formas de equilibrar estos momentos de festejo con hábitos saludables. Uno de los puntos principales es mantener una alimentación consciente durante las celebraciones”, afirmó. La especialista insiste en que el objetivo no es prohibir alimentos típicos, sino gestionarlos con intención para evitar excesos.

Durante las semanas previas a Navidad y Año Nuevo, Valderrama recomienda establecer horarios para las comidas y no saltarlas, ya que esto puede generar mayor ansiedad en la cena principal. Sugirió además planificar menús, hacer una lista de compras y adquirir únicamente lo necesario para evitar que las mesas terminen cargadas de preparaciones que después resultan difíciles de moderar. La variedad nutricional, señala, es clave: frutas, verduras, proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables permiten mantener balance en cada plato.

Imagen de referencia de cena navideña | Foto: Getty Images / Autor: Catherine Delahaye

La especialista también hizo énfasis en la hidratación. Las bebidas bajas en calorías y el consumo regular de agua pueden contribuir a regular el apetito y evitar la ingesta excesiva de licor o bebidas azucaradas. Otra recomendación es tomar decisiones alimentarias informadas, identificar opciones más ligeras dentro del menú festivo y moderar las porciones sin dejar de disfrutar.

Cuando llega el momento del encuentro, Valderrama recomienda evitar asistir con hambre extrema. “Comer algo ligero antes, preferiblemente proteína”, ayuda a llegar a la mesa con mayor control. Sugirió también servir porciones moderadas, comer con calma para identificar señales de saciedad, y mantener hidratación durante toda la reunión. Hacer pausas para conversar, moverse entre los invitados o caminar brevemente también facilita reducir la velocidad de consumo y disfrutar la comida sin prisa.

El bienestar no se limita únicamente a la alimentación. Dormir entre 7 y 9 horas contribuye a regular el metabolismo, mantener energía durante el día y evitar el consumo impulsivo que suele surgir cuando se acumula cansancio. Valderrama indicó que incorporar pequeñas sesiones de movimiento, como caminatas cortas, pausas activas o actividades recreativas, ayuda a equilibrar la carga calórica del mes.

Clara Valderrama, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife | Foto: Suministrada / API

Pequeños pasos que pueden marcar la diferencia