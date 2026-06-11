Solo el 15% de los hombres que padecen eyaculación precoz consultan a un médico

La eyaculación precoz (EP), considerada la disfunción sexual masculina más frecuente, afecta a millones de hombres en el mundo y en el país. A pesar de su alta prevalencia, el tabú y el estigma social continúan siendo barreras importantes: se estima que solo el 15% de los hombres que la padecen consultan a un médico.

Más de la mitad de pacientes atendidos por disfunción eréctil en Colombia supera los 50 años

Hoy, Colombia cuenta con una alternativa terapéutica aprobada específicamente para el manejo de esta condición: la dapoxetina, una molécula desarrollada y estudiada para tratar la eyaculación precoz de manera segura y eficaz.

¿Qué es la eyaculación precoz y por qué hablar de ella?

La eyaculación precoz es una condición médica frecuente en la cual el hombre presenta una eyaculación que ocurre antes de lo deseado, con dificultad para retrasarla y generando malestar emocional, frustración o afectación en la relación de pareja.

Puede ocurrir antes, durante o poco tiempo después de la penetración vaginal, generalmente dentro del primer minuto en los casos más persistentes.

Disfunción eréctil Foto: Getty Images/Image Source

Se estima que hasta 1 de cada 3 hombres puede experimentar episodios de eyaculación precoz en algún momento de su vida, aunque no todos los casos requieren diagnóstico o tratamiento médico.

Las causas de la eyaculación precoz pueden ser por: 1) razones psicológicas: condicionamiento social, estrés, depresión, ansiedad por la falta de experiencia sexual o una crianza estricta; 2) razones físicas: lesión en el área pélvica, consumo excesivo de alcohol y ciertas condiciones médicas como presión arterial alta y diabetes.

Bajo deseo y disfunción eréctil: dos problemas distintos que hombres suelen confundir; “Ambos suelen coexistir”

A pesar de ser una condición médica común y tratable, el silencio alrededor del tema sigue siendo significativo. Entre 2011 y 2020 se registraron más de 187 millones de búsquedas en internet relacionadas con la eyaculación precoz, de las cuales el 46% estaban enfocadas en opciones de tratamiento. Esto evidencia la necesidad de información clara, confiable y accesible.

Dapoxetina: una opción diseñada específicamente para la EP

La dapoxetina pertenece al grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), medicamentos que actúan sobre mecanismos relacionados con el control del reflejo eyaculatorio. A diferencia de otras alternativas utilizadas previamente, fue desarrollada específicamente para el tratamiento de esta condición ayudando a mejorar el control y el impacto emocional asociado.

Disfunción eréctil: estas son las personas que tienen más probabilidad de sufrir problemas con su erección

Cuenta con respaldo científico y estudios clínicos que han demostrado su eficacia y seguridad. Además, su perfil farmacológico permite una acción rápida y una menor permanencia en el organismo, lo que se traduce en un menor riesgo de efectos adversos en comparación con otros tratamientos utilizados fuera de indicación.

En Colombia ya está disponible para la venta este medicamento. Consulte con su médico especialista.

Romper el tabú es el primer paso

Especialistas coinciden en que hablar abiertamente sobre la eyaculación precoz es clave para mejorar la calidad de vida de quienes la experimentan. Es importante entender que:

Es una condición común

Tiene tratamiento

Consultar al médico es fundamental para un manejo adecuado

El acompañamiento médico permite identificar las causas, evaluar cada caso de forma individual y definir el tratamiento más apropiado.

Un llamado a la consulta médica

La disponibilidad de nuevas opciones terapéuticas como la dapoxetina representa un avance importante en la salud sexual masculina en Colombia. Sin embargo, el primer paso sigue siendo acudir a un profesional de la salud, idealmente un médico especialista, quien podrá orientar el diagnóstico y tratamiento de manera segura.

Hablar de eyaculación precoz es también avanzar en bienestar sexual, confianza y calidad de vida. Es placer sin prisa.