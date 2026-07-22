Quejas contra Sanitas, Salud Total y SURA crecieron mientras el resto de las EPS redujeron sus indicadores, dice la Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud se pronunció hace algunas horas sobre el estado del sistema de Salud colombiano y en específico sobre el caso de tres EPS. A través de un comunicado, la entidad manifestó su preocupación por el comportamiento de los indicadores de quejas y reclamos de las EPS Sanitas, Salud Total y SURA, que presentan un incremento en sus tasas mientras el sector en su conjunto evidencia una disminución sostenida.

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Es importante recordar que el sistema de salud ha pasado desde hace poco más de 3 años, por un declive grave que ha agudizado los problemas para la prestación de la atención a pacientes, la entrega de medicamentos y la disponibilidad de especialistas, además de la continuidad de los servicios.

Sigue la crisis en el sistema de salud en Colombia. En la mañana de este martes, 28 de mayo, las directivas de la EPS Sura presentaron una solicitud formal al Gobierno Nacional para retirarse del sistema de salud de Colombia. foto José L Guzmán. EL País Foto: José Luis Guzmán. El País

La entidad realizó un seguimiento en el que detalló que el indicador general de quejas y reclamos pasó de 37,57 en marzo a 35,04 en junio de 2026, lo que representa una reducción cercana al 7 %, reflejando una mejora en el comportamiento general de las EPS.

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Durante el mismo periodo, EPS como Sanitas, Salud Total y SURA registraron un deterioro en sus indicadores, al incrementar sus tasas de quejas y reclamos entre mayo y junio, en contravía de la tendencia observada en el resto del sector“, precisó la entidad.

SALUD - PACIENTES - EPS Foto: IA

“Desde la Superintendencia Nacional de Salud vemos con preocupación que, mientras las EPS en general vienen reduciendo sus indicadores de quejas y reclamos, Sanitas, Salud Total y SURA presentan un incremento en sus tasas. Por esta razón adelantaremos acciones de inspección y vigilancia que, de evidenciar incumplimientos, podrían dar lugar a las sanciones correspondientes”, precisó Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario.

Adicional a ello, indicaron que las cifras demuestran que el sector viene mejorando, pero estas EPS están yendo en contravía de esa tendencia.