Invima emitió alerta sobre el peligroso consumo de una bebida en polvo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la venta del producto “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía”, de la marca Fibra Plan.

La entidad confirmó que la etiqueta exhibe el registro sanitario RSA 19320410, código que resulta ser falso por no haber sido expedido por la autoridad correspondiente.

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La notificación oficial se generó tras recibir una denuncia ciudadana, además de realizar las labores de inspección, vigilancia y control que corresponden a los funcionarios.

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Tras las evaluaciones realizadas por el instituto, se determinó que el producto rompe la normatividad legal y utiliza afirmaciones no autorizadas para promocionar supuestas facultades curativas entre los consumidores.

Según las revisiones del instituto, la presentación publicitaria adjudica al producto la capacidad de eliminar grasa corporal, reducir colesterol y controlar la glucosa en sangre.

El reporte de la autoridad sanitaria indica que estas atribuciones carecen de sustento, al igual que los ofrecimientos para fortalecer el sistema inmune o tratar molestias digestivas como la gastritis.

Riesgos para los consumidores y medidas preventivas

Sobre las restricciones vigentes para este tipo de elaboraciones, el Invima recordó que los alimentos no pueden publicitarse con propiedades terapéuticas, preventivas ni curativas.

¡Alerta Sanitaria!

El Invima informa sobre la comercialización fraudulenta del producto “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía” (marca Fibra Plan).

Este producto utiliza un registro sanitario falso (RSA 19320410) y promete beneficios para la salud sin respaldo ni autorización. pic.twitter.com/uX90dDXExA — Invima (@invimacolombia) July 17, 2026

La normativa colombiana establece que está prohibido atribuir estas capacidades a productos de consumo masivo, debido a que su comercialización sin respaldo técnico genera un riesgo directo para la salud pública.

En consonancia con el reporte, la autoridad sanitaria sugirió a la comunidad abstenerse de comprar el artículo mencionado. Para quienes ya adquirieron el producto, la indicación oficial es suspender su uso de inmediato y realizar la notificación ante los canales institucionales en caso de presentar alguna reacción adversa tras la ingesta.

De igual manera, el organismo recomendó a la ciudadanía verificar la validez de los códigos impresos en los empaques antes de efectuar una compra. La consulta de los registros sanitarios debe realizarse de forma directa en las herramientas digitales del sitio web del Invima, donde se actualiza el listado de elementos autorizados para el expendio nacional.

Instrucciones a distribuidores y entidades territoriales

Ante el hallazgo del elemento irregular, la institución solicitó el apoyo de las secretarías de salud de los municipios y departamentos. Las dependencias territoriales deberán intensificar las inspecciones en los comercios locales para ubicar y decomisar las unidades que aún permanezcan disponibles en las estanterías de venta.

Asimismo, la entidad recordó a distribuidores y comerciantes que está prohibida la oferta de este lote en todo el país. Los establecimientos que vendan el producto enfrentarán las sanciones y medidas de seguridad previstas en la ley, mientras el Invima mantendrá los monitoreos para prevenir la distribución de bienes no autorizados en el mercado.