Invima recomienda dejar de utilizar este cosmético y ordena frenar su comercialización

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria en la que advirtió sobre la comercialización de un producto cosmético catalogado como fraudulento. Hizo un llamado a las autoridades sanitarias, los distribuidores, los comerciantes y los consumidores para evitar su uso y circulación en el país.

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La entidad explicó que el producto “Crema de Sebo SéBella no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito exigido para la fabricación, importación y comercialización de este tipo de productos en Colombia”.

Por esa razón, recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirirlo o utilizarlo hasta que se verifique su condición sanitaria.

“A través de denuncias recibidas y acciones asociadas a la vigilancia sanitaria realizadas por el Invima, se ha detectado la comercialización del producto Crema de Sebo SéBella, a través de redes sociales (Instagram, TikTok). Dicho producto no cuenta con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) requerido para su comercialización en el territorio nacional, por lo que su venta en Colombia es ilegal al tratarse de un producto fraudulento”, señaló el Invima.

La crema de sebo SéBella no cumple con el requisito exigido para su fabricación, importación y comercialización. Foto: Montaje Semana

La entidad indicó que las autoridades territoriales deberán “realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado, y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar”. Asimismo, les pidió “informar al Invima en caso de encontrar el producto mencionado”.

El instituto dirigió un llamado a los titulares, importadores, distribuidores y comercializadores para que suspendan cualquier actividad relacionada con el producto.

La entidad emitió una serie de alertas para las personas que utilizaron el producto SéBella. Foto: Invima

“A los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores se les solicita abstenerse de distribuir y comercializar el producto fraudulento identificado, so pena de ser sujetos de la aplicación de medidas sanitarias de seguridad y de los procesos sancionatorios a que haya lugar”, señaló el Invima en la alerta.

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La entidad también recordó que los ciudadanos pueden presentar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias relacionadas con este tipo de casos, así como reportar eventos adversos mediante los canales oficiales de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia habilitados por la institución.