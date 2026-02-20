SALUD

Invima alertó sobre comercialización ilegal de tabletas recubiertas: “No cuenta con registro sanitario”

Por medio de una investigación se dio a conocer la información.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

20 de febrero de 2026, 5:19 p. m.
La entidad emitió alertas por la comercialización ilegal
La entidad emitió alertas por la comercialización ilegal Foto: Getty Images

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del siguiente producto: Exelges tabletas recubiertas, publicitado y comercializado como “analgésico/antigripal”, con los principios activos paracetamol 500 mg, cafeína 50 mg y clorfeniramina maleato 2 mg.

“El titular Exeltis S. A. S. informó al Invima no tener relación con el producto fraudulento con nombre Exelges tabletas recubiertas; sin embargo, aclara tener aprobado por el Invima el producto suplemento dietario de nombre Exelges, con registro sanitario SD2019-0004372. Se confirma por parte del Invima que figura en la base de datos el suplemento dietario de nombre Exelges, con registro sanitario SD2019-0004372 vigente, que corresponde a cápsulas blandas”, señala el Invima.

Por otra parte, el Invima ha emitido alertas y comunicados sobre los riesgos que implican este tipo de productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Igualmente, hace alusión a propiedades no autorizadas que generan expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos.

Nueva alerta sanitaria.
Nueva alerta sanitaria. Foto: alejandro acosta

Medidas para la comunidad en general

  • Absténgase de adquirir el producto Exelges tabletas recubiertas, publicitado y comercializado como “analgésico/antigripal”, con los principios activos paracetamol 500 mg, cafeína 50 mg y clorfeniramina maleato 2 mg, ya que no se encuentra amparado con ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente.
  • No compre medicamentos, productos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.
Invima advierte sobre la comercialización ilegal de producto de consumo masivo
  • Si está consumiendo este producto, suspenda de inmediato su uso debido a los riesgos que puede representar para su salud.
  • Informe de manera inmediata al Invima o a los entes de salud territoriales los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice este producto.
  • Si ha presentado algún evento adverso asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata a través del siguiente enlace: https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

